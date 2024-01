Munderkinger Olympiateam auf dem Weg nach Paris

„Olympiateam Munderkingen - dabei sein ist alles“: So lautet das diesjährige Motto, unter dem der traditionelle Glompige Doschig Umzug in Munderkingen stattfindet. In Wuselingen beginnt das närrische Treiben wieder eine Woche früher.

Um ein Ticket nach Paris zu ergattern, haben die unterschiedlichen Mannschaften in Munderkingen neue Disziplinen entwickelt und eine Starterlaubnis beim MOC (Munderkinger Olympischen Komitee) beantragt. „The Fäns“ aus Motzgatsried wollen die neue Sportart „Haibuschelweitwerfa“ in Paris präsentieren. Auch die Revolutionäre, besser bekannt als Inselbadgondoliere, melden ihren Start bei der Regatta „die Gondoliere“ an. Sie bereiten sich im Munderkinger Leistungszentrum für Ruder- und Paddelsport im Inselbad vor. Unterstützung erhalten sie von den Wassermännern und Wassernixen des Kindergartens Loreley. Für die Farben der Mannschaften sorgen der städtische und der katholische Kindergarten gemeinsam.

MoVe tritt in der extrem schweren Disziplin Federweitwurf an. Die Zipfer, die den modernen Zehnkampf in allen Disziplinen rund ums Bierbrauen vorstellen, trainieren intensiv in den Munderkinger Lokalen. Die Rodelmannschaft der Fasnetsfreunde Munderkingen verstärken das Olympiateam. Um die Chancen für die Mannschaften aus Wuselingen zu erhöhen, entwickeln die verrückten Forscher der Schule an der Donauschleife für die Dopingärzte der Schorlebuaba neue sensationelle Heilmittel.

Die Goldhostessen und Security werden von der Theater-AG der Realschule gestellt und für das leibliche Wohl sorgt Catering Jauner. Musikalisch wird die Wuselinger Olympiamannschaft von der Spaßkapelle der Stadt unter dem Motto - „Dabei sein ist alles“ - angeführt. Die brasilianischen MKK Laufwunder sorgen für den musikalischen Schwung am Schluss.

Die Fasnetsgesellschaft Glompiger Doschdig freut sich auf viele Zuschauer und lädt dazu ein, das Olympiateam und die einzelnen Mannschaften anzufeuern und auf ihrem Weg zu begleiten. Start der Mannschaften ist um 14.30 Uhr an der Rose. Der Umzug verläuft von der Rose über die Donaubrücke, vorbei am Rathaus bis zur Webergasse und endet dann im Alten Schulhof. Dort löst er sich auf und die Kinder der Kindergärten und Schulen werden dort von ihren Eltern abgeholt. Treffpunkt zum Abholen für die Grundschüler ist die Polizei, für den städtischen Kindergarten die Mediathek, für den Kindergarten Loreley Eingang Museum und für den katholischen Kindergarten vor dem Katholischen Gemeindehaus.