Munderkinger CDU nominiert für Kreistagswahl

Julian Däuble, der neue CDU-Kreisgeschäftsführer Alb-Donau/Ulm, ist am Dienstagabend nach Munderkingen gekommen, um im Gasthaus Rössle die Nominierung der Kandidaten für den Kreistag im „Wahlkreis 2 Munderkingen“ zu leiten. 38 wahlberechtigte CDU-Mitglieder waren gekommen, um ihre Stimmen abzugeben.

Im Losverfahren wurde vorab festgelegt, dass Petra Schänzle auf Platz eins der Liste kandidieren wird. Die Oberstadionerin besuchte die Munderkinger Realschule und ist als Rektorin der Realschule Laupheim für 1000 Schüler und 72 Lehrkräfte verantwortlich. Auf Platz zwei der CDU-Liste wird Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle kandidieren. Auch er besuchte die Munderkinger Realschule, studierte öffentliche Verwaltung und war bis zu seinem Amtsantritt in Munderkingen Kreiskämmerer im Landratsamt in Biberach. Auf Platz drei kandidiert Martin Krämer. Er ist Bürgermeister in Obermarchtal und nannte Gesundheitsvorsorge, Flüchtlingspolitik, die Donaubahn und finanzstarke Gemeinden als seine Schwerpunkte im Fall seiner Wahl in den Kreistag.

Matthias Schlegel kandidiert auf Platz vier der CDU-Liste für den Kreistag. Auch er besuchte die Realschule in Munderkingen und ist als Geschäftsführer der Firma „Schlegel Werbung“ in Unterstadion verantwortlich für 110 Mitarbeiter. Karl Hauler, seit 24 Jahren Bürgermeister in Rottenacker, seit 15 Jahren im Kreistag, Mitglied im Verbandsausschuss des Regionalverbands Donau-Iller und Mitglied im Kreisvorstand des Gemeindetags, kandidiert auf Platz fünf der CDU-Kreistagsliste. Hauler betonte dass er „voll in den Themen des Kreistags drin“ sei und nannte die Klinik in Ehingen „das Riesenprojekt der kommenden Jahre“.

Auf Platz sechs der CDU-Liste wird Bernhard Ritzler stehen, der ebenfalls die Munderkinger Realschule besuchte und anschließend im Polizeidienst war. Ritzler ist seit 2005 ehrenamtlicher Bürgermeister von Lauterach, seit 2009 hauptamtlicher Bürgermeister in Untermarchtal und ist in verschiedenen Gremien des Biosphärengebiets tätig. „Nur mit Einheit und Geschlossenheit können wir es schaffen den ländlichen Raum nach vorne zu bringen“, sagte er am Dienstag.