Munderkinger Bürgerbüro bald barrierefrei

Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, aber Anfang September wird das neue Bürgerbüro am Munderkinger Marktplatz seine Türen öffnen. „Dann können die Bürgerinnen und Bürger hier alles erledigen, was bisher im Rathaus erledigt wurde“, sagt Axel Leute, Leiter der Verwaltung im Munderkinger Rathaus, und erklärt, welche „Dienststellen“ künftig im Bürgerbüro ihre Dienstleistungen anbieten: „Pass– und Einwohnermeldeamt, Friedhofsverwaltung, Ordnungsamt, Liegenschaftsamt und Fundbüro.“

Außerdem werden im Bürgerbüro Parkkarten und zusätzliche Abfallsäcke verkauft, gelbe Säcke ausgegeben und es können Parkkarten für Handwerker beantragt werden. Vier Rathausmitarbeiter sind künftig im Bürgerbüro anwesend. Irene Hipper und Pina Wiedmann werden dort für das Einwohnermeldeamt zuständig sein. Pina Wiedmann übernimmt auch die Rentenberatung, Ramona Mischke ist für die Friedhofsverwaltung zuständig und Florian Stöhr leitet weiterhin das Ordnungsamt der Stadt.

„Alle Erledigungen sind im Bürgerbüro barrierefrei möglich, auch eine barrierefreie Toilette steht dort zur Verfügung“, sagt Axel Leute. Die fehlende Barrierefreiheit im Munderkinger Rathaus sei seit Jahren ein vieldiskutiertes Thema, sagt der Verwaltungschef. „Wir sind froh jetzt alle Dienstleistungen endlich barrierefrei anbieten zu können.“

Als die Apotheke die Räume am Marktplatz verlassen habe, sei schnell der Gedanke an ein barrierefreies Bürgerbüro, quasi als „Schulterschluss zwischen Rathaus und VG–Gebäude“ aufgekommen. Und als die VG–Versammlung beschloss, ein Verbandsstandesamt zu gründen, wurde die gemeinsame Nutzung und Finanzierung beschlossen. Im Juni wurde mit den Umbauarbeiten, die in Kürze erledigt sind, begonnen. Ein gläserner Windfang am Eingang, die barrierefreie Toilette und verschiedene Trennwände aus Glas wurden eingebaut.

„Wir konnten die vorhandenen Räume inklusive der Verkabelungen und Netzanschlüsse nutzen, fast wie sie waren“, sagt Axel Leute. Um das Bürgerbüro an das Rechenzentrum der VG und damit an das landesinterne Netzwerk anschließen zu können, musste lediglich ein Kabel von der VG ins Bürgerbüro verlegt werden.

Das neue Bürgerbüro wird sich in den Räumen der bisherigen Apotheke befinden. Im hinteren, bislang nicht öffentlichen Bereich, sind Aktenräume, ein Besprechungsraum und das Büro der VG–Standesbeamtin, die bereits eingestellt ist und ihr Amt wohl im Oktober antreten wird. Trauungen, so Axel Leute, finden weiterhin im Munderkinger Rathaus oder in den Rathäusern der VG–Gemeinden statt.

Die Umbaukosten des Bürgerbüros und des VG–Standesamts in Höhe von rund 100.000 Euro und die laufenden Kosten werden sich die Verwaltungsgemeinschaft und die Stadt Munderkingen teilen. „Grundsätzlich gilt, dass nach der Eröffnung des Bürgerbüros dort alles erledigt werden kann, was bisher im Rathaus möglich war“, sagt Axel Leute. Vom 4. bis zum 7. September wird das Meldeamt in die neuen Räume umziehen. Deshalb wird das Amt am 4., 5. und 6. September nur nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar sein. Am 7. September bleibt das Einwohnermeldeamt ganz geschlossen.

Neu ist, dass das Bürgerbüro künftig an jedem ersten Samstag im Monat, also in diesem Jahr am 7. Oktober, 4. November und 2. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein wird. Nach seiner Eröffnung hat das Bürgerbüro montags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Donnerstag bleibt das Munderkinger Bürgerbüro geschlossen.

Grundsätzlich kann das Bürgerbüro ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden. „Wir planen aber demnächst ein Online–System zu installieren, über das Termine im Bürgerbüro gebucht werden können“, sagt Axel Leute.