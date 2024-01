Munderkinger Benkesbergbier steht zur Fasnet bereit

(khb) - Mit einem „etwas anderen Fassanstich“ wurde am Freitagmorgen der diesjährige Ausschank und Verkauf des beliebten Munderkinger Benkesbergbiers eingeläutet. Beim Wochenmarkt auf dem Munderkinger Marktplatz haben Bürgermeister Thomas Schelkle und die Munderkinger Hopfenbeauftragten Monika Veser, Alt-Bürgermeister Michael Lohner und Trommgesellen-Zunftmeister Ralf Lindner mit „einem gemeinsamen Plopp der Bügelfläschle und dem Mehrfach-Anstich des besonderen Biers mit der Munderkinger Hopfennote“ die neue „Benkesberg-Biersaison“ eröffnet.

Die Bläserklasse der Schule an der Donauschleife sorgte für den musikalischen Rahmen, während an die Marktbesucher hundert Fläschle Benkesbergbier verteilt wurde. Und weil der Munderkinger Wochenmarkt heuer 30 Jahre alt wird und seit zehn Jahren wieder auf dem Marktplatz, also im Herzen der Stadt, steigt, verteilte Bürgermeister Schelkle Schokoherzen an die Besucher. Bereits vor einiger Zeit sei er zum „Hopfen stopfen“ in der Berg-Brauerei gewesen, erzählte der Bürgermeister und lobte das alt-bewährte Verfahren der offenen Bottichgärung, mit dem das Benkesbergbier in Berg gebraut wurde.

„Durch die Kalthopfung wird dem quasi fertigen Bier noch einmal Hopfen zugegeben“, erklärte Ralf Lindner und Monika Veser ergänzte: „Das gibt dem Benkesbergbier seinen besonderen Geschmack.“ Man schmecke „einfach den guten Munderkinger Aromahopfen raus“, sagte Michael Lohner und nannte Zahlen: Auch in diesem Jahr wurden 3500 Liter Benkesbergbier gebraut, das in rund 10.000 Bügelfläschle und als Fassbier abgefüllt worden ist.“ Auf die Frage „Wie lange hält das Benkesbergbier“, antwortete Michael Lohner „Moischt höchstens a halbe Minut“, aber als gefragt wurde, wo Benkesbergbier zu haben sei, gab es ernstgemeinte Antworten: In Flaschen kann das Munderkinger Bier bei „Edel Weine“, im Getränkemarkt Finkbeiner und im Edeka-Markt gekauft werden. Im Ausschank ist das neuen Benkesbergbier in der „Ersatzbank“, im Gasthaus „Rössle“, in der „Almhütte“ und im „Café Kännle“. Wie immer wird es in Munderkingen bis Aschermittwoch das beliebte Benkesbergbier geben. „Das ist unser exklusives Fasnetsbier, das regional und zeitlich begrenzt ist“, sagte Ralf Lindner. „Man freut sich einfach jedes Jahr auf die Fasnet mit dem neuen Benkesbergbier.“ Und damit das Benkesbergbier und der Munderkinger Aromahopfen auch über die Region hinaus bekannt werden, wird Michael Lohner in der kommenden Woche „ ein paar Fläschla zom probiera“ an den Stand bei der Touristikmesse CMT in Stuttgart mitnehmen.