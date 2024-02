Munderkingen verliert ein prägendes Gesicht

Er war ein Gesicht der Stadt, das von nun an fehlen wird: Der ehemalige Munderkinger Realschulrektor Ludwig Walter ist nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben. Und das ausgerechnet am Fasnetssonntag, inmitten der närrischen Zeit, die ihm viel bedeutet hat.

Es gibt viele gesellschaftliche Felder, in die sich der gebürtige Obermarchtaler in der Donaustadt mit Leib und Seele eingebracht hat. Seine wohl wichtigste Aufgabe widmete Ludwig Walter jungen Menschen: Fast 40 Jahre, von 1973 bis 2010, verbrachte er im Schuldienst. Zunächst als Lehrer an der Munderkinger Realschule, in die er nach Zwischenstationen in Reutlingen, Tettnang und Bad Saulgau zum 1. August 1999 als Rektor zurückkehrte. „Ludwig Walter hat die Munderkinger Realschule verwaltet, gestaltet und weiterentwickelt. Er war immer ein leistungsfähiger und innovativer Pädagoge“, sagte Schulamtsleiter Wolfgang Mäder im Jahr 2010 bei Walters Verabschiedung in den Ruhestand.

Besser als der Weltmeister

Tatsächlich war die Schülerzahl in diesen elf Jahren von 445 auf 500 gestiegen, auch baulich entwickelte sich die Realschule weiter. 2,7 Millionen Euro habe die Stadt in dieser Zeit in die energetische Sanierung und die Erweiterung für Naturwissenschaften und Ganztagesräume investiert, sagt der ehemalige Bürgermeister Michael Lohner. Walter habe sich über alle Maßen für seine Schüler, seine Schule und seine Stadt eingesetzt. „Er war mit Leib und Seele Pädagoge und auch überregional in Arbeitskreisen aktiv“, berichtet Lohner. Unvergessen bleiben die Auszeichnung der Schule zur „Bildungswerkstatt Baden-Württemberg“ als einzige Realschule im Regierungsbezirk Tübingen, die Siege in den naturwissenschaftlichen Landeswettbewerben 2006 und 2009 und vor allem das herausragende Abschneiden bei der PISA-Studie 2003. Damals ließ Munderkingen sogar die Weltmeister aus Finnland hinter sich.

Für Michael Lohner wurde Ludwig Walter aber nicht nur der Schule wegen zu einem „sehr geschätzten beruflichen und persönlichen Wegbegleiter“. In seinen mehr als 20 Jahren als Gemeinderat (1980 bis 1994 und 1999 bis 2008) habe Walter viel bewegt für Munderkingen. „Sie sind ein Aktivposten gewesen“, bescheinigte Lohner ihm zum Abschied aus dem Rat im Jahr 2008. Ludwig Walter habe auch maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass für die Sanierung der Martinskapelle eine hohe Fördersumme geflossen sei, berichtet Lohner heute. Den Verstorbenen beschreibt er als akkuraten und gewissenhaften, aber auch sehr humorvollen Menschen mit vielseitigen Fähigkeiten und Interessen.

Humorist, Musiker und Historiker in einem

Das zeigte sich bei zahlreichen weiteren Aktivitäten Ludwig Walters - sei es als Versteigerer beim Munderkinger Grempelesmarkt, als Narrenrat und Archivar der Trommgesellenzunft, die ihn zum Ehren-Trommgesellenrat ernannte, beim Rotary-Club Ehingen, bei der Kreisjägervereinigung und vor allem in der Musik. „Er war ein Vollblutmusiker“, sagt Michael Lohner und berichtet von Walters Auftritten mit der Kuttla-Kapelle, der Jazzband „Bläse“, bei der Ehinger Band „d’Waidäg“ und im Kirchenchor. In Riedlingen habe er in der Schulband mit dem heutigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann musiziert. Einen Namen in der ganzen Region gemacht hat sich Ludwig Walter auch als Kenner der Ortsgeschichte, etwa durch seine profunden und humorvollen Vorträge über die Dichter Carl Borromäus Weitzmann und Sebastian Sailer, deren Werke er rezitierte.

Ludwig Walter hinterlässt neben seiner Frau und drei Kindern auch sieben Enkel. Sein Tod sei für Munderkingen ein großer Verlust, der auch ihn selbst sehr traurig stimme und eine große Lücke in der Stadt hinterlasse, sagt Michael Lohner.