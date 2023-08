Munderkingen feiert wieder Flohmarkttag

Die Munderkinger Pferdesportfreunde veranstalten am Samstag, 16. September, in der Munderkinger Altstadt zum 37. Mal ihren Flohmarkt. Rund 220 Händler haben sich bereits angemeldet und bis zum Flohmarkttag werden noch weitere Anmeldungen folgen, wie der Verein mitteilt. Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr und endet planmäßig um 16.30 Uhr.

„Viele der Flohmarkthändler kommen seit Jahren zu unserem Flohmarkt, um ihre Waren anbieten zu können“, sagt der langjährige Flohmarkt–Hauptorganisator Günter Vollmer, der den Flohmarkt heuer gemeinsam mit Stefan Dudik, dem Vorsitzender der Munderkinger Pferdesportfreunde, und seinem Stellvertreter Klaus Walk organisiert. Wie immer kümmern sich viele Helferinnen und Helfer der Pferdesportfreunde am Marktplatz um die Verpflegung von Anbietern und Besuchern. Außerdem wird die freiwillige Feuerwehr das Parken organisieren und den Verkehr regeln.

Viel „Gruscht und Grempel“ werden beim Munderkinger Flohmarkt wieder geboten, sagt Vollmer. „Das Angebot reicht regelmäßig von A, wie Apfelschäler oder Autozubehör, bis Z, wie Zimt, Zwiebelschneider oder Zitronenpresse.“ Günter Vollmer betont, dass auch Verkäufer zum Munderkinger Flohmarkt kommen, „die echte Antiquitäten, antike Möbel oder andere Schätzchen anbieten“. Er erinnert sich, dass sogar schon mal zwei Motorräder beim Flohmarkt den Besitzer gewechselt haben und an den bisherigen Rekordverkauf: „Da ging ein antiker Schrank für mehr als 4000 Euro weg. Für Antiquitäten werden hier öfter Summen über tausend Euro bezahlt.“

Neu in diesem Jahr ist die „Flohmarktscheune“ der Familie Schaible in der Mühlstraße 13. „Die ist neu saniert und in ihr werden zum ersten Mal Flohmarktartikel angeboten“, kündigt Günter Vollmer an. Wie in den Vorjahren erwartet Günter Vollmer wieder mehr als 10.000 Schnäppchenjäger und Flohmarktgänger in Munderkingen. „Die Besucher kommen teils weit her, um hier ausgiebig nach Schnäppchen stöbern zu können“, sagt er. „Die Flohmarktstände werden in der Martinsstraße, Marktstraße, Ochsengasse, am Alten Schulhof, in der Vorstadtstraße und der Bleicherstraße sowie auf dem Menne–Parkplatz aufgebaut sein.“

Zur Unterhaltung von Besuchern und Händlern werden ein Straßenmusiker und ein Drehorgelspieler zwischen den Ständen unterwegs sein. Und auf dem Marktplatz werden die Pferdesportfreunde ihre Gäste wieder mit Steaks, Roten Würsten, Schupfnudeln, Maultaschen, Butterbrezeln sowie mit Kaffee und Kuchen versorgen.

Vorsorglich weist Günter Vollmer wieder alle Anwohner der Innenstadt darauf hin, ihre Autos außerhalb der Innenstadt abzustellen, wenn die Fahrzeuge im Laufe des Samstags gebraucht werden. „Die Innenstadt wird am Samstagmorgen ab 4 Uhr gesperrt sein. Dann wird es nicht mehr möglich sein, mit dem Auto raus zu fahren“, sagt er. „Der Flohmarkt der Pferdesportfreunde findet von Anfang an, also heuer zum 37. Mal, immer am dritten Samstag im September statt.“

Anmeldungen sind noch bis Freitag, 15. September, möglich. Tagsüber unter den Telefonnummern 07393/1669 oder 0151/57381948 sowie ab 17.30 Uhr unter 0152/53383657.