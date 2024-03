Das Mittagessen an der Schule und im Kinderhaus Schillerstraße in Munderkingen wird zum 1. April deutlich teurer: Der Gemeinderat hat trotz einiger Bedenken einstimmig eine Erhöhung der Gebühren von 4,50 auf 5,90 Euro pro Essen beschlossen. Das sind rund 30 Prozent. Die Verwaltung begründet das mit einem hohen jährlichen Defizit in der Stadtkasse und weiter steigenden Kosten.

Mehr Ganztagsangebote und steigende Kinderzahlen führen dazu, dass immer mehr Schüler und Kindergartenkinder mittags in den Einrichtungen essen. Das zeigen auch die Zahlen, die Rumeysa Göksu von der Stadtverwaltung vorstellte. Waren es im Jahr 2019 noch rund 14.000 Essen (9261 im Schulzentrum/5318 im Kinderhaus Schillerstraße), so wurden im vergangenen Jahr ziemlich genau 20.000 Essen (11.230 im Schulzentrum/8800 im Kinderhaus) ausgegeben - Tendenz weiter steigend.

Was das Essen künftig kostet

Bislang bezuschusste die Stadt fast ein Drittel der Kosten und gab hierfür etwa 39.000 Euro pro Jahr aus. Angesichts knapper Kassen sieht sich die Verwaltung gezwungen, die Essensgebühren zu erhöhen. Und zwar um rund 30 Prozent von 4,50 Euro auf 5,90 Euro pro Mittagessen. Damit steigt der Kostendeckungsgrad auf 94 Prozent, sprich das städtische Defizit beträgt nur noch etwa 9000 Euro. „Wir schießen also immer noch zu“, betonte Göksu.

Für das Geld können die Schulkinder täglich zwischen einem Kindermenü inklusive Obst oder einem Bio-Wochengericht oder Sonderkost (nach ärztlicher Anforderung) ohne Obst wählen. Im Kinderhaus Schillerstraße gibt es das Kindermenü ohne Obst und das Bio-Wochengericht mit Suppe oder Dessert. Obst bekommen die Kinder über ein separates Programm. Die Firma Gastromenü hat zum 1. September 2023 die Preise erhöht, leicht gestiegen sind auch die Personalkosten für die Essensausgabe im Schulzentrum: von rund 18.400 Euro im Jahr 2022 auf rund 19.600 Euro im Jahr 2023.

Das wird manchen Familien wehtun Brigitte Schmid, Bündnis90/Grüne

„5,90 Euro pro Essen sind eine ordentliche Hausnummer“, befand Stadträtin Simone Bertsche (UWG) und regte an, sich über die Ausgabe eines einfachen und deutlich billigeres „Tellergerichts“ Gedanken zu machen. Auch Brigitte Schmid (B90/Grüne) sprach von einer satten Erhöhung: „Das wird manchen Familien wehtun.“ Allerdings bleibe aufgrund der Kostenentwicklung keine andere Wahl. Das betonte auch Bürgermeister Thomas Schelkle: „Wir müssen von dem großen Defizit runter.“ Er versprach jedoch, sich Gedanken über die Wahl eines neuen, möglicherweise günstigeren Caterers zu machen, was zuletzt mangels Alternativen nicht möglich gewesen wäre. „Das wäre wichtig. Sonst haben irgendwann bestimmte Kinder keine warme Mittagsmahlzeit mehr“, machte Johanna Walter (B90/Grüne) klar.

Auch die Schulleiterin ist nicht glücklich

Auch Schulleiterin Jutta Braisch sieht Handlungsbedarf, zumal viele Eltern mit der Qualität des Essens nicht sehr zufrieden seien: „Und jetzt wird es auch noch teurer. 5,90 Euro sind viel Geld, zumal die Portionen auch noch recht klein sind. Das bedeutet fast zwölf Euro bei Familien mit zwei Kindern - damit könnte man zuhause was Ordentliches kochen.“ Diese Möglichkeit aber hätten viele Eltern gar nicht, weil beide berufstätig sind und es sich für viele Kinder in der kurzen Mittagspause bei relativ langen Anfahrtswegen selbst innerhalb der Stadt kaum lohne, nach Hause zu fahren. Nicht umsonst steige die Nachfrage nach Mittagessen stetig. „Wir mussten auch schon Anfragen ablehnen, weil wir zu wenig Personal zur Ausgabe haben. Deshalb suchen wir dringend Bundesfreiwilligendienstler“, sagt Jutta Braisch. Gar nicht so neu sei die Idee des einfacheren und billigeren Tellergerichts als Alternative. „Das hatten wir schon“, sagt die Schulleiterin. „Da haben wir von manchen Eltern zu hören bekommen, das wäre immer das Gleiche. Dabei essen die meisten Kinder sowas viel lieber als irgendwelche aufwendigeren Gerichte.“

Noch eine Erleichterung für die Stadtverwaltung

Damit die Stadt künftig schneller auf Preis- und Kostensteigerung beim Essensangebot an Schule und Kindergarten reagieren kann, ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, die Gebührenanpassung ab sofort selbstständig zu jedem neuen Kindergartenjahr oder bei jeder Preisänderung durch den Caterer vornehmen und vereinheitlicht an alle Standorte weitergeben zu können. „Das wäre für mich Teil eines vielfach geforderten Bürokratieabbaus. Es wäre effizienter und man könnte künftig schon im September und nicht erst im April die Anpassung vornehmen“, sagte dazu Egon Fiderer (B90/Grüne). Simone Bertsche pflichtete dem bei, schränkte aber ein: „Das kann die Verwaltung gerne machen, aber bitte mit vorheriger Info an den Gemeinderat.“ Dagegen spreche nichts, hieß es aus der Verwaltung. In den Beschluss aufgenommen wurde auch der Vorschlag von Peter Kuhm (CDU), sich künftig auf einen grundsätzlichen Kostendeckungsgrad von 95 Prozent festzulegen.