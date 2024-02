Mit Notruf-Flyern sollen Ehrenamtliche geworben werden

Einen „Notruf in eigener Sache“ startet der DRK-Ortsverein Munderkingen in diesen Tagen. „Wir suchen dringend aktive Mitglieder“, sagt Paul Burger. Zur Begründung betont der Vorsitzender des DRK-Ortsvereins und Bürgermeister von Emerkingen, dass die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes immer umfangreicher und vielfältiger werden und „weil sonst niemand mehr da ist, der kommt, wenn Hilfe benötigt wird“.

Das „Thema der Mitgliederarmut“ treibe die DRK-Ortsvereine nicht nur in Munderkingen um, sagt Burger. „Noch sind wir in der Lage, alle Aufgaben zu erfüllen, aber das soll ja auch in der Zukunft so sein“. Deshalb sucht das Munderkinger DRK interessierte und engagierte Menschen, die in einem der verschiedenen Aufgabenbereiche mithelfen wollen.

Um diese Helferinnen und Helfer zu finden, will der DRK-Ortsverein „jetzt massiv um neue Mitglieder werben“. Dazu sollen zunächst 3200 Notruf-Flyer an die Haushalte verteilt werden. „Danach werden wir bei vier Veranstaltungen vor Ort alle bestehenden Fragen persönlich beantworten und für die abwechslungsreiche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz werben“, sagt Michael Benkendorf, Bereitschaftsleiter und Vize-Vorsitzender des Ortsvereins.

Bekanntlich gehören neben Munderkingen auch die Gemeinden Emerkingen, Rottenacker, Untermarchtal, Hausen am Bussen und Unterwachingen zum Zuständigkeitsbereich des Munderkinger Roten Kreuzes. Die geplanten Infoveranstaltungen werden am 12. März im Munderkinger DRK-Heim, am 14. März im Proberaum der Emerkinger Römerhalle, am 20. März im Gemeindehaus in Rottenacker und am 21. März im Proberaum der Mehrzweckhalle in Untermarchtal stattfinden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Der bereits 1935 gegründete DRK-Ortsverein in Munderkingen gliedert sich in die fünf Bereiche Jugendrotkreuz, Bereitschaft, AG Sozialarbeit, Helfer vor Ort und Seniorengymnastik, die sich bei den Infoabenden vorstellen werden. „Durch Corona ist bei uns eine echte Lücke entstanden, die wir jetzt mit einer breiten Werbekampagne unbedingt schließen wollen“, sagt Paul Burger.

Wer Interesse an der Mithilfe in der Bereitschaft habe, müsse 16 Jahre alt sein und könne nach einer kurzen Grundausbildung bereits mitarbeiten oder sich weiterbilden lassen, ergänzt Michael Benkendorf. „Anschließend ist die berufliche Weiterbildung zum Rettungssanitäter oder die Ausbildung zum ehrenamtlichen Helfer vor Ort möglich“.

Sanitätsdienste bei Zeltfesten, Konzerten, Reitturnieren oder Fußballspielen gehören genauso zu den Aufgaben der DRK-Bereitschaft wie bei großen Musikfestivals, Konzerten in Stuttgart oder als Stadiondienst bei der bevorstehenden Fußball-EM. Zweimal im Jahr organisert die AG Sozialarbeit mit ihren Helferinnen und Helfern Blutspendetermine, zudem einen Seniorennachmittag im Advent und das beliebte Seniorengrillen im Sommer. „Natürlich gehört die Kameradschaftspflege bei Ausflügen oder Grillfesten genauso zur Mithilfe im DRK Ortsverein Munderkingen.

Mit einem RTW, einem Rettungstransportwagen, Funkempfängern, sogenannten Piepsern oder Nothilfe-Rücksäcken samt Defilibratoren ist der DRK-Ortsverein Munderkingen sehr gut ausgerüstet.

„Wir können jede Hilfe gebrauchen und haben für alle Interessierten eine passende Aufgabe“, sagt Burger. „Und wir richten uns bei der Verteilung der Aufgaben ganz nach den Interessen und nach der vorhandenen Zeit der interessierten Helferinnen und Helfer, von A, wie allzeit, bis Z, wie zwischendurch“, ergänzt Benkendorf.

Kontakt zum DRK-Ortsverein Munderkingen ist möglich über die Homepage www.drk-munderkingen.de sowie auf Facebook oder Instagram.