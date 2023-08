Bis auf 1800 Meter über den Boden steigt an diesem Freitagabend der Heißluftballon von Elke Dreher — mehr als 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Ulm, die Windräder vor Bad Saulgau, der Federsee: Das alles kann man von dieser Höhe aus sehen, wenn man nur den Kopf dreht. Dahinter verschwindet die Landschaft im Dunst des heißen Tages.

„Bei guter Sicht würde man jetzt Stuttgart, den Bodensee und die Alpen sehen können“, sagt Elke Dreher. Für die Pilotin ist das schon lange nichts Ungewöhnliches mehr, mehr als 3000 Stunden mit Ballon und Flugzeug hat sie bereits absolviert. Ihre Passagiere jedoch haben diese Aussicht zum ersten Mal. Die „Schwäbische Zeitung“ durfte der Pilotin über die Schulter schauen.

Vor dem Aufsteigen kommt der Aufbau

Mit zwei Ballons und den Gästen geht es für Elke Dreher und ihren Mann Robert an diesem Tag mit ihrem Unternehmen Ballonfahrten Dreher, dem auch ihre Kinder Sinah und Robert jun. angehören, in die Luft. Doch bevor der Ballon abheben kann, müssen alle Passagiere beim Aufbau kräftig mit anpacken. Neben Nicole, ihrem Vater Erwin, Clara und ihrer Patentante Iris, gehört dazu auch Simon, der später den Ballon am Boden verfolgen wird — und auch die Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“ wird nicht verschont.

Der Wind treibt die Ballone nach Westen. (Foto: Pauer )

Den geeigneten Startplatz und die spätere Startrichtung hat Elke Dreher zuvor herausgefunden, indem sie Seifenblasen in die Luft pustet. Zwar brennt die Sonne um 17.30 Uhr nicht mehr so extrem vom Himmel herunter. Doch beim Aufbau auf dem Munderkinger Zeltplatz kommen alle schnell ins Schwitzen. Korb mit Brenner aus dem Anhänger holen und miteinander über Stangen und Drahtseile verbinden, anschließend die vier Gasflaschen in den Korb hieven und festzurren.

In jeder Flasche befinden sich 30 Kilo Gas — die Flasche ist gefüllt 50 Kilogramm schwer. Insgesamt also 120 Kilo Propangas hat Elke Dreher in den vier Ecken ihres Ballonkorbes gelagert. Anschließend kommen Funkgerät, Navi und Höhenmesser an ihren jeweiligen Platz im Ballonkorb.

Die Hülle ist größer als gedacht

Danach wird der Korb auf den Boden gelegt, die Ballonhülle ausgebreitet und über Drahtseile mit dem Ballon verbunden. „Wenn wir die Hülle aus dem Sack holen, schaue ich immer gerne in die Gesichter der Gäste“, sagt die Pilotin. „Dieses Erstaunen in den Gesichtern, wenn noch ein Meter Hülle rauskommt, und noch ein Meter und noch ein Meter.“

Insgesamt 1300 Quadratmeter Stoff misst die Hülle, 5100 Kubikmeter Volumen umfasst sie — ein durchschnittliches Einfamilienhaus hat gerade einmal 800. „Sobald die Kugel aber in der Luft hängt, sieht das gar nicht mehr so groß aus“, sagt Elke Dreher.

Nicht nur durch den Aufbau kommen die Gäste ins Schwitzen

Damit der Ballon irgendwann aufsteigen kann, wird die Hülle zuerst mittels eines Ventilators mit Luft befüllt. Dazu bekommen alle Passagiere Handschuhe und eine genaue Aufgabe zugeteilt. Nicole, Clara und Iris schickt die Ballonpilotin ans Ende des Seils an der Spitze des Ballons. Sie sollen das Seil festhalten und so verhindern, dass der Ballon sich zu früh aufrichtet, er soll sich prall erheben.

Redakteurin und Erwin halten vorne den Ballon an den Drahtseilen zu beiden Seiten auseinander. Sobald er aufgebläht ist, beginnt Elke Dreher damit, die Luft mit dem Brenner zu erhitzen. Urplötzlich ändert sich die Temperatur von warm zu sehr heiß. Langsam richtet sich der Ballon in den Himmel. Die Pilotin gibt den drei Frauen das Signal, dass sie das Seil an den Korb bringen können.

Langsam füllt sich die Ballonhülle mit Luft. (Foto: Pauer )

„Puh, das war ziemlich anstrengend“, sagt Clara. „Und ich dachte noch: So ein bisschen Ballon halten, was kann daran schon so schwer sein. Aber der zieht total.“ Noch ist die Arbeit jedoch nicht vorbei. Die Gäste werden zu Gewichten und hängen sich an den Rand des Korbes, während Elke Dreher einen nach dem anderen zum Einsteigen auffordert — alles schön geordnet.

Die Welt von oben sehen

Und dann endlich: Die Ballonpilotin drückt den Hebel am Brenner, die Hitze im Korb ist deutlich zu spüren und langsam, ganz langsam, hebt sich der Korb vom Boden. Immer höher steigt er, über die Baumwipfel des Zeltplatzes und über die Dächer von Munderkingen, die immer kleiner werden.

Unsere Heimat von oben

Der Wind trägt den Ballon nach Westen Richtung Untermarchtal über die Donau hinweg, über Felder, auf denen Landwirte gerade mit der Ernte beschäftigt sind und über die B 311 nach Obermarchtal. Immer wieder rufen Leute von unten zum Ballon hinauf, winken oder hupen aus dem Auto heraus. Auf dem Fußballplatz von Obermarchtal findet gerade Fußballtraining statt, auf einer Weide machen sich Milchkühe gerade auf den Weg in den Stall.

Bei kaltem Wetter reagiert der Ballon schneller

Immer wieder schmeißt Elke Dreher den Brenner an. Es dauert einen kurzen Moment und dann steigt der Ballon weiter in die Luft — reine Physik. Je nach Differenz der Außentemperatur zur Innentemperatur reagiert der Ballon schneller oder weniger schnell, erklärt die Munderkingerin. „Die Wärme, die ich dem zufüge, muss erstmal greifen.“

Weit blicken kann Elke Dreher aus ihrem Ballonkorb. (Foto: Pauer )

Deshalb müsse sie auch heizen, bevor der Ballon sinke. Und: Im Winter braucht sie etwas weniger Gas. Die Regel sage, die ersten zwei der Flaschen komplett leerfahren, bei der dritten so kalkulieren, dass noch 20 bis 30 Prozent Gas drin sind, bei der vierten etwa die Hälfte. Das ist das Zeichen, zu landen. Doch erstmal geht es weiter nach oben.

Die Windrichtung ändert sich je nach Höhe

Kam der Wind noch vor wenigen Minuten von Osten, bläst er einige hundert Meter weiter und etwas höher von Südwesten. Der Ballon nimmt Fahrt auf Ehingen. In der Ferne ist die Stadt bereits anhand ihrer Krane gut auszumachen. Durch den Dunst ist die Sicht zwar nicht so gut, doch Elke Dreher ist zufrieden. Das Wetter hält. „Es kann sein, dass ein ganzes Wochenende geplant ist, dann muss man alles absagen, weil das Wetter schlecht ist“, sagt sie.

Die Fahrten dann neu zu organisieren, sei ein immenser Aufwand. Es sei schon vorgekommen, dass sie und ihr Mann zu vorsichtig gewesen seien und abgesagt hätten. Aber: „Ich bleibe lieber 100 mal mehr am Boden und sage es ab, als einmal in der Luft zu sein und zu sagen: Ich wäre lieber am Boden geblieben“, sagt sie.

Am Ende ist es eine Punktlandung

Immer weiter trägt es den Ballon Richtung Ehingen. Bei Lauterach, kurz vor Schloss Mochental geht Elke Dreher jedoch wieder tiefer. Der Wind trägt den Ballon jetzt weiter Richtung Mundingen. Kurz vorher jedoch ändert sich die Windrichtung wieder. Der Ballon fährt in Richtung Erbstetten und weiter nach Unterwilzingen. Inzwischen ist er so tief, dass der Korb die Spitzen der Buchen streift.

Nur knapp über dem Wald treibt es den Ballon langsam zum Landeplatz. (Foto: Pauer )

Auf einer Wiese direkt an der Lauter möchte Elke Dreher landen. Doch der Wind macht ihr einen Strich durch die Rechnung und treibt den Ballon über das anliegende Maisfeld Richtung Lauter. Es sind solche unvorhersehbaren Momente, die das Ballonfahren für die Pilotin so spannend machen: „Ich weiß oft vorher nicht, wo wir letztendlich landen werden.“

In diesem Fall wird es ein zwei Meter breiter Streifen zwischen Lauter und Maisfeld — eine Punktlandung. Am Boden wartet bereits Simon mit dem Anhänger auf einer Wiese daneben, wo der Ballon federleicht hin versetzt wird.

Alle bekommen einen Ballonfahrernamen

Nach eineinhalb Stunden sind alle wieder sicher auf dem Boden angekommen. Mittlerweile geht die Sonne bereits unter. Noch etwa eine halbe Stunde dauert es, bis der Ballon abgebaut und wieder im Anhänger verstaut ist. Und dann darf auch die obligatorische Taufe nicht fehlen.

Nacheinander knien sich alle Passagiere auf den Boden. Ihnen wird mit dem Feuerzeug eine Haarsträhne angekokelt, Sekt in den Nacken geschüttet und ihr offizieller Ballonfahrername verliehen. Im Dunkeln stoßen alle mit einem Glas Sekt auf den neuen Namen an.