Am Donnerstag ist ein 55–Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Munderkingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 22 Uhr in der Donaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 55–Jähriger soll versucht haben, einen 18–Jährigen mit einem Küchenmesser zu verletzten.

Dem 18–Jährigen gelang es, dem Angreifer das Messer abzunehmen. Zusammen mit einem weiterer 18–Jährigen sowie einem 21–Jährigen schlug er daraufhin mit Fäusten auf den 55–Jährigen ein. Der erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Munderkingen nahm die Ermittlungen auf und vermutet eine zurückliegende Streitigkeit der Personen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar.