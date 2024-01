Manchester United zu Gast in Munderkingen

- Den Abschluss und gleichzeitig Höhepunkt einer großen Jugendfußball-Turnierserie in den vergangenen drei Wochen bildet am Samstag und Sonntag das renommierte, internationale Turnier der U13-Mannschaften „Vereins-Service-Cup“ in der Munderkinger Sporthalle. Das Teilnehmerfeld kann sich dabei einmal mehr sehen lassen. Es geht erneut um den Wanderpokal des Vereins-Service. Pokalverteidiger ist der FSV Mainz 05. Die Organisatoren vermelden die stolze Anzahl von insgesamt 29 teilnehmenden Mannschaften, die in fünf Gruppen im Wettbewerb sind.

Dabei ist in Munderkingen für das große Spektakel wieder einmal alles bestens vorbereitet. Der Kunstrasen-Belag und die Rundum-Bande versprechen wieder spannende Spiele. Zahlreiche Mannschaften aus Serbien, Italien, der Tschechei, Großbritannien und aus der Schweiz geben der Veranstaltung neben deutschen Spitzenteams das nötige internationale Flair. Begeistert sind auch die teilnehmenden Vereine aus der Region, die sich besonders freuen, gegen Spitzenmannschaften spielen zu können.

Los geht es am Samstag um 8 Uhr mit den Spielen der lokalen Vertreter SV Ringingen gegen TSG Achstetten und SV Oberdischingen gegen SG Öpfingen. Vereine aus der Region sind seit Jahren Partner der Spitzenveranstaltung.

Namhafte Vereine aus der Bundesliga und der Zweiten Liga haben ihre Jugendmannschaften angemeldet, so dass durchweg spannende Spiele zu erwarten sind. Außer dem Titelverteidiger FSV Mainz 05 sind dies VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Nürnberg, FC Köln, SC Freiburg und FC Augsburg. Erst kürzlich fand in der Sporthalle der Franz-Illich-Cup der U14-Mannschaften statt, bei dem ein Großteil des vorjährigen VS-Cup um den Sieg spielten.

Da die vier westdeutschen Vereine FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengaldbach und FC Köln mit der Bahn anreisen werden, könnte der Bahnstreik eine Rolle spielen. Organisator Felix Schelkle hofft, dass dieser nicht zu einem Hemmnis wird. Die Mannschaften von Roter Stern Belgrad und Manchester United werden mit Flugzeugen anreisen. Die Serben werden am Freitag in Stuttgart abgeholt, dazu bieten die Gastgeber aus Munderkingen ihren serbischen Besuchern auch einen Besuch im Daimler-Museum an - zudem können sie am Montag noch in der Express-Sport-Arena Badminton spielen.

Das Helferteam vor Ort wird an beiden Turniertagen wieder dafür sorgen, dass der Aufenthalt für die auswärtigen Mannschaften und die sicher wieder zahlreichen Fans einmal mehr zu einem bleibenden Erlebnis werden wird.