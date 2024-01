M+E-Info-Truck macht Station in Munderkingen

Der Metall- und Elektro-Info-Truck (kurz M+E) steht beim Munderkinger Ausbildungstag am 19. Januar von 8.30 bis 15.30 Uhr Interessierten offen. „Wir freuen uns, das Angebot des Munderkinger Ausbildungstags wieder mit unserem M+E-Info-Truck ergänzen zu können“, sagte Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm. Dies teilt Südwestmetall mit.

Seit vielen Jahren informiert die M+E-Industrie zuerst mit Gelenkbussen, den Info-Mobilen und seit 2014 mit zweigeschossigen Info-Trucks über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Industriezweig. „Wir sind stolz, diesen Weg der Nachwuchsförderung schon so früh eingeschlagen zu haben“, so Maier weiter. Denn nur mit einer kontinuierlichen Präsenz an den Schulen und damit auch vor Ort bei den Jugendlichen könne man das Interesse für technische Berufe wecken.

In der M+E-Industrie werden über 40 verschiedene Ausbildungsberufe angeboten. Die Betriebe stellen die unterschiedlichsten Produkte her. Die Palette reicht von Autos über Maschinen und Anlagen bis hin zu Werkzeugen und vielem mehr. Im Alb-Donau-Kreis, Biberach und Ulm arbeiten aktuell fast 59.000 Menschen in diesem Industriezweig, davon sind knapp 3000 Auszubildende. Götz Maier: „Duale Ausbildung bietet beste Chancen auf einen interessanten Arbeitsplatz und zugleich zahllose Möglichkeiten der Weiterentwicklung.“

Eine duale Ausbildung in der M+E-Industrie hat viele Vorteile: Sie bietet Praxisnähe von Anfang an. Der Auszubildende lernt nicht nur Fachwissen, sondern übernimmt schon früh Verantwortung oder lernt auch im Team zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil der M+E-Industrie ist mit Sicherheit der Verdienst, der schon während der Ausbildung und danach oft höher ist als in anderen Branchen. Im ersten Lehrjahr erhalten die Auszubildenden aktuell als Entgelt monatlich 1091,00 Euro, die sich auf 1329,50 Euro im vierten Ausbildungsjahr steigern.

In der Regel dauert die Ausbildung zur Facharbeiterin oder zum Facharbeiter drei Jahre, bei anspruchsvolleren Berufen dreieinhalb, in einzelnen Disziplinen führt eine zweijährige Ausbildung zum Berufsabschluss. Zudem bieten viele Betriebe Plätze für ein duales Studium an, also eine Kombination von betrieblicher Ausbildung und Hochschule.

In der „Ausbildungsdatenbank“ des M+E-Info-Trucks lassen sich schnell die noch freien Ausbildungsplätze und Praktikumsstellen in der Region herausfinden.

Ausführliche Infos zu den über 40 M+E- sowie IT-Ausbildungsberufen online: Unter www.youtube.de/MEBerufe findet sich zu fast jedem M+E-Ausbildungsberuf ein Video, das die Tätigkeit anschaulich erklärt. Weitere hilfreiche Seiten sind www.meberufe.info, www.it-berufe.de und www.think-ing.de.