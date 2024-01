Lachen auf schwäbisch mit Doris Reichenauer

Einen gelungenen schwäbischen Abend hat Doris Reichenauer auf Einladung der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag in der Donauhalle auf die Bühne gezaubert. Es reihte sich in ihrem Programm „I moin’s doch bloß gut“ wie erhofft Lacher an Lacher. Wenngleich der „Dieter“ für vieles herhalten musste, das sie den Männern im Laufe des Abends ins Stammbuch geschrieben hat, waren offensichtlich weibliche und männliche Gäste gleichermaßen von der quirligen Kabarettistin und Sängerin begeistert.

Eigentlich ist Doris Reichenauer die eine Hälfte des Comedy-Duos „Dui do on de Sell“. Da jedoch ihre Bühnenpartnerin Petra Binder aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres ihr Bühnendasein beendet hat, sorgt derzeit Doris Reichenauer solo für lustige und unterhaltsame Momente. Diese stammten aus dem Alltag eines schwäbischen Ehepaars, die so lebensnah dargebracht wurden, dass man das Gefühl bekam, die eigene Nachbarin würde einen lebendigen Bericht aus den jüngst vergangenen Tagen abliefern.

Das wiederum war bestens geeignet, die Sorgen des Alltags für rund zwei Stunden zu vertreiben. „Schee, dass Ihr do send, i be au do“, so begrüßte Doris Reichenauer ihr Munderkinger Publikum. Dass sie Vollblutschwabe ist und schwätzt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, machte sie im Handumdrehen deutlich.

Die aus Memmingen angereisten Gäste hatten die weiteste Anfahrt. Erfreulicherweise waren auch sie der schwäbischen Sprache mächtig. Die Munderkinger hatten ohnehin keine Berührungsängste. Dass Doris ihre „Alexa“ schwäbisch programmiert hat, wunderte unter dem Strich kaum jemanden. Dass dies zur Folge hatte, dass Alexa bei der Frage nach einem geöffneten Restaurant mit der Antwort rüberkam, „nix do, mir hend Maultauscha in der G’friere“, war natürlich einen Lacher wert. „Bei den Hochdeutschen klingt es gescheiter, wenn die dumm schwätzen“, meinte sie im Hinblick auf ein Gespräch mit einem entsprechenden Exemplar, das sie zu der Erkenntnis gebracht hat, „die send genauso bled wie mir“.

Dann kam „Dieter“ ins Spiel, Doris‘ Ehemann, seit einem halben Jahr in der passiven Phase seiner Altersteilzeit und mithin ständig zuhause. „I ben froh, dass ich daheim weg bin“, kommentierte Doris ihren Ausflug nach Munderkingen. Früher habe er nur abends in der gemeinsamen Wohnung gewohnt. Seit er nicht mehr arbeitet, wohne er den ganzen Tag da.

„Was brengt er na, ohne dass er es he macht?“, so lautete folgerichtig die Frage, denn irgendwie muss er ja beschäftigt werden. Als er einen Männerschnupfen durchmachen musste, kam prompt vom Arzt die Auskunft, „jetzt sind Sie gerade noch rechtzeitig gekommen, einen Tag später, und es wäre vielleicht schon vorbei gewesen“ - dem Schnupfen, nicht mit dem Leben. Die Vorzüge des Prostatastammtisches waren ebenso Thema wie die Integration: „Dieter, da steht einer vor der Tür, der sagt immer so etwas wie tatütata.“ Dieters Antwort: „Das ist Knuth aus Dresden, der fragt, ist der Dieter da“.

Vorzüglich auch die Geschichte aus dem Schwimmbad. „Da kannst Du Leute beobachten“. Die beleibte Dame mit dem Tattoo „oma anke“, breitete sich auf der Liege aus. Hiernach entfaltete sich das Tattoo und lautete, „Atomkraft nein Danke“. Das Tattoo am Nacken von Sohn Kevin, ein Barcode, konnte im Supermarkt entziffert werden, „a Bix Ravioli“. Der Sohn habe im Winter einen Nebenjob als Skilehrer und lebe dabei nach dem Motto, „lieber zwei Schnallen als eine feste Bindung“.

In Zeiten, in denen Traktoren mit Plakaten die Straßen überfluten, erwies sich das Racheplakat „Mama liebt Dich und Dein Teddy ist im Koffer“ als eher harmlos. Rache, weil die Mama es zeigt, nachdem der coole Sohn im Bus in Richtung Schullandheim sitzt. Weshalb Haushalt nicht ihre Kernkompetenz ist, was ehelicher Sex und Bügeln gemeinsam haben und, dass Wasserkraft Schmuck herbeizaubern kann, wenn Frau nur lange genüu plärrt, lernte das Publikum ebenfalls auf vergnügliche Weise. So zog Doris Reichenauer in der Welt der Schwaben ihre Kreise und erhielt viel Szenenapplaus und großen Beifall am Ende ihrer Ausführungen.