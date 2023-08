Konzertlesung auf deutsch und spanisch

Zu einer Konzertlesung mit Urs. M. Fiechtner und Sergio Vesely wird für Freitag, 25. August, um 19 Uhr in die Martinskapelle nach Munderkingen eingeladen. Die Munderkinger Umwelt und Kulturinitiative (MUKi) veranstaltet die Lesung mit dem Titel „Notizen vor Tagesanbruch“. Der Eintritt ist frei.

Die von Urs M. Fiechtner gelesenen Texte werden von Sergio Vesely mit der Gitarre eher kommentiert als begleitet. Vertonte Gedichte singt der in Chile geborene Sergio Vesely mal in deutscher, mal in spanischer Sprache.

Urs M. Fiechtner wurde 1955 in Bonn geboren und lebt heute in der Nähe von Ulm. Seit Mitte der 70er–Jahre veröffentlicht er Prosa, Lyrik und Sachtexte und wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Viele seiner Bücher behandeln Themen rund um die Menschenrechte. Den Ländern Lateinamerikas und Afrikas gilt dabei seine besondere Aufmerksamkeit. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit engagiert er sich als Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen.

Sergio Vesely wurde 1952 in Santiago de Chile geboren. Seine ersten Lieder und Gedichte schrieb er als politischer Gefangener in den Konzentrationslagern der Militärdiktatur. Heute lebt er als Musiker, Autor und bildender Künstler in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte zahlreiche Platten mit vertonten Gedichten und hat als Co–Autor an vielen Büchern mitgearbeitet.