Katholischer Kirchenchor Munderkingen sucht Gastsänger für Weihnachten

Der katholische Kirchenchor Munderkingen bereitet sich auf Weihnachten vor und sucht darüber hinaus Sängerinnen und Sänger, die bereit sind, am Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr als Gastsänger mitzuwirken. Die Proben des Kirchenchors finden jeweils am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Proberaum des Gemeindehauses St. Michael zu folgenden Terminen statt: am 9., 16., 23. und 30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember. Wer Interesse hat, meldet sich bis spätestens 7. November bei der Chorleiterin Ursula Fleischle unter der Telefonnummer 07393/1307.