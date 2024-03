ist schon seit 70 Jahren dabei

Insgesamt 31 Gäste hat die Ortsgruppe Munderkingen des Schwäbischen Albvereins am Freitag, 8. März, zur Mitgliederversammlung begrüßen können. Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenvorstand Wolfgang Ertle sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Waldemar Schalt sowie dem Gauobmann des Schwäbischen Albvereins, Helmut Geiselhart, teilt der Verein mit.

In seinem Bericht erinnerte Geiselhart an die 21 Wanderungen des vergangenen Jahres, an denen insgesamt 343 Personen teilgenommen hatten, und an die weiteren Gemeinschaftsveranstaltungen der Ortsgruppe wie den närrischen Familienabend, die Wanderfahrt ins Blaue, die Wanderwoche im Spessart und die adventliche Wanderung im Dezember. Die Fachwarte Fritz Pilger und Maria Fröhner berichteten über ihre Arbeit für den Naturschutz und die Pflege und Erhaltung des 48 Kilometer langen Wegenetzes des Schwäbischen Albvereins im Raum Munderkingen. Kassier Eugen Kreutle konnte eine solide finanzielle Grundlage der Ortsgruppe darstellen, was Kassenprüfer Hubert Kurz nur bestätigen konnte. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Der stellvertretende Bürgermeister Waldemar Schalt und Gauobmann Helmut Geiselhart dankten in ihren Grußworten allen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und ihren Einsatz im vergangenen Wanderjahr. Sie betonten beide die Bedeutung des Schwäbischen Albvereins für Munderkingen und die ganze Region. Waldemar Schalt hob besonders die Bedeutung des Vereins für das kulturelle Leben der Stadt hervor. Helmut Geiselhart zeigte sich erfreut über die noch sehr aktive Ortsgruppe, nachdem in den letzten Jahren immer mehr Ortsgruppen aufgegeben hätten.

Anschließend führte Gauobmann Geiselhart die Neuwahlen durch. Fritz Pilger wurde als Vertrauensmann, Adolf Fröhner als Erster Stellvertreter und Martina Kreutle als Zweite Stellvertreterin in ihren Ämtern bestätigt. Adolf Fröhner bleibt weiter Schriftführer und ist für den Internetauftritt und die Pressearbeit der Ortsgruppe zuständig. Eugen Kreutle übernimmt das Amt des Kassierers. Dem erweiterten Vorstand gehören Brigitte Dom, Sylvia Walter und Hubert Kurz an. Hubert Kurz und Wolfgang Ertle sind die Kassenprüfer. Maria und Adolf Fröhner bleiben weiterhin Wegwarte und Fritz Pilger Naturschutzwart.

Danach ging es um den Wanderplan für das Jahr 2024. Es war laut Mitteilung nicht ganz einfach, aber schließlich hätten sich genügend Wanderführer für die geplanten zwölf Wanderungen gefunden. Die diesjährige Wanderwoche führt Anfang September in die Nordeifel. Gauobmann Geiselhart als Vertreter des Albvereins überreichte anschließend den anwesenden Geehrten die Urkunden und die Ehrennadeln. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Hildegard Lutz (70 Jahre), Georg Haug und Günter Vollmer (jeweils 60 Jahre), Irmgard Kneer und Ingo Warwas (jeweils 50 Jahre), Axel v. Bank, Karl Buck, Brigitte und Josef Dom, Ruth Mayer und Josef Schmid (jeweils 40 Jahre), Alois Fritz, Marlies und Raimund Kreutle, Christl und Luitpold Lang (jeweils 25 Jahre).