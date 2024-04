Infoabend zum Thema „Bestattungsvorsorge“

Ein Informationsabend zum Thema „Bestattungsvorsorge“ findet am 9. April im Gemeindehaus St. Michael (großer Saal) in Munderkingen statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Elmar Baur vom Bestattungsinstitut Baur wird den Infoabend gestalten.

Man lebe in einer Zeit, in der sich nahezu alles planen lässt, auch die Bestattungsvorsorge, heißt es in der Ankündigung. Taufe, Kommunion, Konfirmation, Firmung, die Hochzeit, der Urlaub ja sogar der Alltag fordert Planung, um ihm gerecht zu werden. Warum also nicht auch die eigene Bestattung zu Lebzeiten planen? Die letzte Familienfeier, bei der man selbst auch noch die Hauptperson ist.

Jeder könne selbst festlegen, wie und wo er bestattet werden will und wie die Todesanzeige aussehen soll. Auch welche Musik gespielt wird, wo die Kaffeetafel gedeckt ist und wie das alles finanziert wird. Angehörigen können so im Todesfall keine fragenden und ratlosen Gesichter hinterlassen werden, wie alles organisiert und ausgestaltet und am Ende auch noch bezahlt werden soll.