In den mehrere Monate geschlossenen Munderkinger Tabakladen in der Martinstraße ist wieder Leben eingekehrt: Ralf Walter und Claudia Walter-Rausch haben das über 100 Jahre alte Geschäft umgestaltet und „Walter Tabak & more“ eröffnet. Dabei ist der zweite Teil im Namen durchaus Programm. Denn es kommen dort beileibe nicht nur Raucher zum Zug.

Seit 1907 existiert am Obertor Richtung Altstadt das kleine Ladenlokal, das einst das „Mutterhaus“ der Weinhandlung Edel gewesen ist. Nach dessen Umzug in die Emerkinger Straße im Jahr 2007 übernahm Heinz Neher das Geschäft mit verändertem Sortiment - Wein und Spirituosen wurden durch Zeitungen ersetzt, Tabakwaren und die Toto-Lotto-Annahme blieben das Hauptgeschäft. Seit Nehers Tod im vergangenen Jahr war der Shop geschlossen, und Eigentümer Otto-Martin Edel befürchtete, dass dies so bleiben sollte. „Es ist heutzutage wie ein Sechser im Lotto, wenn man jemanden findet, der einen Laden weiterbetreibt“, sagt er. „Wir sind gottfroh, dass es geklappt hat.“

Sie verleiht dem Geschäft Charme und Seele. Ralf Walter über seine Frau

Der „Lottogewinn“ hat zwei Namen: Ralf Walter und Claudia Walter-Rausch. Das Ehepaar aus Schelklingen betreibt bereits zwei Geschäfte in Ehingen: seit rund sechs Jahren die Avia-Tankstelle und seit fünf Jahren den Bahnhofskiosk. Und beides läuft sehr gut, wie sie sagen. Als sie im vergangenen Jahr gefragt wurden, ob sie den Munderkinger Tabakladen übernehmen wollen, sagten sie nach einer gewissen Bedenkzeit zu. „Wir möchten unser erfolgreiches Konzept aus Ehingen auch hier umsetzen“, sagt Ralf Walter.

Mit viel Elan machten sie sich ans Werk und gestalteten den Laden kräftig um. Bis auf die alte Verkaufstheke ist quasi alles neu - Beleuchtung, Wandgestaltung, Regale, Kühlschränke und vieles mehr. Stammkunden dürften den Raum, der nun nicht nur heller, sondern auch größer wirkt als bisher, kaum wiedererkennen. Die Mischung aus Retro und Modern trägt die Handschrift von Claudia Walter-Rausch. „Das ist ihr Steckenpferd. Sie verleiht dem Geschäft Charme und Seele“, sagt ihr Mann voller Respekt.

Die 57-Jährige ist zwar gelernte Industriekauffrau, hat aber auch Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt - und sagt über sich selbst: „Ich bin ein kreativer Mensch. Dinge zu gestalten ist meine Leidenschaft. Ich bin lange hier drin gestanden und habe überlegt, was wir machen können.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Für Wandbemalungen kam extra ein Graffiti-Sprayer, von der Decke hängt eine Reihe Kronleuchter, im Stehbereich im hinteren Teil des Lokals sticht ein roter Stehtisch aus Blech im Traktor-Look ins Auge.

Das ist das Konzept

Genauso wichtig wie die Optik ist den beiden aber das Angebot, vor allem das „more“ im Namen des Geschäfts. Zwar werde nach wie vor viel geraucht, wobei zum traditionellen Tabak auch E-Zigaretten, Shisha-Tabak und andere Varianten kommen, doch damit allein lasse sich so ein Geschäft heute kaum noch wirtschaftlich betreiben. Zum breiten Warensortiment gehören auch Süßigkeiten, Knabberartikel, Zeitungen, Zeitschriften und sowohl Soft- als auch alkoholische Getränke.

Auch Eis am Stiel soll es bald geben. „Es geht fast schon Richtung Tante-Emma-Laden“, sagt Ralf Walter und zeigt auf eine kleine Kühlvitrine, in der klassische Backwaren aus dem eigenen Backshop der Avia-Tankstelle in Ehingen, süßes Gebäck wie Donuts oder Muffins und herzhafte Snacks wie belegte Brötchen oder Butterbrezeln angeboten werden. „Alles frisch und handgemacht“, betont Claudia Walter-Rausch. Gebäck-Muster liegen im Schaufenster aus, um Passanten Appetit zu machen.

Denn mit der Kundschaft steht und fällt natürlich auch der Erfolg von „Walter Tabak & more“. Als weiteren wichtigen Anreiz haben die Betreiber deshalb das Kaffee-Konzept „Cup & Cino“ übernommen, das allerlei frisch zubereitete Kaffee- und Teevariationen bereit hält und in Ehingen bestens ankommt.

„Wir wünschen uns, dass auch unser Laden in Munderkingen zu einem kleinen Treffpunkt wird“, sagt Ralf Walter. Deshalb gibt es im Shop zwei Verweilecken, bei gutem Wetter dienen auch die breiten Fenstersimse draußen als Sitzgelegenheit. Nicht fehlen dürfen natürlich die traditionelle Toto-Lotto-Annahmestelle, die ab 25. März eingerichtet ist, sowie Paketdienste. Hermes läuft bereits, GLS ist in Planung.

So kommt der neue Laden bisher an

„Der Laden tut Munderkingen gut“, ist Ralf Walter überzeugt. Seit der Eröffnung am Glompigen Donnerstag, also Anfang Februar, hätten schon viele neugierig reingeschaut. „Die Frequenz nimmt zu, und das Feedback ist durchweg positiv“, sagt der 54-Jährige - wohlwissend, dass noch Steigerungspotenzial da ist. Doch unruhig wird er nach nur einem Monat noch lange nicht: „Unsere Erfahrungen aus Ehingen haben gezeigt, dass es bis zu einem Jahr dauern kann, bis etwas richtig läuft.“

Damit das auch in Munderkingen der Fall sein wird, wollen Ralf Walter und Claudia Walter-Rausch ihre ganze Leidenschaft für dieses Geschäft in die Waagschale werfen. „Wir stecken viel Herzblut rein“, sagen die beiden, und man merkt ihnen das beim Gespräch auch an. Sie sprühen förmlich vor Begeisterung, wenn sie von ihrer Geschäftsphilosophie und Zukunftsplänen sprechen. „Freundlich und nahe am Kunden dran sein“, laute ihr Credo, und das betreffe sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Wie zur Bestätigung kommen im Laufe des Gesprächs immer wieder Schülerinnen in den Laden, um wie zu alten Tante-Emma-Zeiten Kaugummis zu kaufen - oder aber mit Hündin Amala zu spielen. Der sieben Monate alte Yorkshire-Terrier ist gerade bei den Kleinen sehr beliebt. „Viele schauen auf dem Schulweg kurz bei uns rein. Manchmal bringen sie sogar Geschenke für Amala mit“, erzählt Ralf Walter strahlend.

Auch Wünsche werden erfüllt

Auch der eine oder andere Wunsch für das Sortiment, etwa bei den Tabakwaren oder Zeitungen, wurde schon an die Betreiber herangetragen. „Wir versuchen alles zu erfüllen“, beteuert Claudia Walter-Rausch. Nur eine Forderung geht - bis jetzt - zu weit. „Jemand meinte, in Munderkingen gibt es sonntags keine Brötchen. Wir sollen also auch am Sonntag öffnen und backen“, erzählt sie.

„Davon sind wir aber noch weit weg. Sowas muss schon rentabel sein.“ Zumal die Öffnungszeiten ohnehin schon sehr großzügig sind: Montag bis Freitag von 7 bis 18 und Samstag von 8 bis 14 Uhr. „Wir wollen morgens für Berufstätige und Schüler da sein“, erklärt Ralf Walter die frühe Öffnung.

Warum sich das Geschäft sprichwörtlich "rentieren" soll

Bewältigt werden soll das mit drei Mitarbeitenden, aber auch die Betreiber selbst wollen so viel wie möglich vor Ort sein. Denn „Walter Tabak & more“ soll so etwas wie eine Investition in ihre Zukunft sein. „Im Moment ist es unser Ziel, hier kostendeckend zu arbeiten“, sagt Ralf Walter.

„Später“, fügt der 54-Jährige an, „wollen wir damit vielleicht unsere Rente aufbessern.“ Dafür muss sich der Laden aber erstmal etablieren, weiß Ralf Walter. Und er fügt an: „Man muss wissen: Vor einem knappen Jahr war der Laden noch zu, davor haben ihn die Leute mit Zigaretten und Toto-Lotto verbunden. Es braucht Zeit, bis sich herumspricht, dass hier mehr geboten wird.“