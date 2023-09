Handels– und Gewerbeverein Munderkingen beschließt Leistungsschau

— Im kommenden Frühjahr, am Wochenende 13. und 14. April wird es in der Munderkinger Sporthalle wieder eine Leistungsschau geben. Das hat der im vergangenen Jahr neu aufgestellte Handels– und Gewerbeverein HGV Munderkingen bei seiner Hauptversammlung am Dienstagabend bekanntgegeben.

Neben der HGV–Vorstandschaft, das sind Ludwig Mannes und Peter Kaufmann als erster und zweiter Vorsitzender, Christine Lutz als Schriftführerin und Steffen Link als Kassierer, gehört ein mehrköpfiger Ausschuss zum Handels– und Gewerbeverein. Aus diesem Ausschuss ausgeschieden sind am Dienstag Otto–Martin Edel, Paul Gröber und Richard Sax. Edel war von 2000 bis 2019 Vorsitzender des HGV, Gröber war in der gleichen Zeit sein Stellvertreter und Richard Sax führte von 2000 bis 2009 die HGV–Kasse. Alle drei haben bislang im Ausschuss mitgearbeitet.

Am Dienstag wurden vier neue Ausschussmitglieder gewählt. Gemeinsam mit Karl Gobs, Tobias Frankenhauser und Alwin Hagel bilden ab sofort und für die kommenden beiden Jahre Matthias Schlegel, Simon Vogel, Benedikt Schmelzer und Peter Schönig den Ausschuss des Munderkinger Handels– und Gewerbevereins. Bürgermeister Thomas Schelkle wies in seinem Grußwort auf die lange Tradition des Vereins seit seiner Gründung 1865 hin und bot dem HGV eine gute Zusammenarbeit und ein stets offenes Ohr an. „Sie können immer mit meiner Unterstützung und der Unterstützung der Stadtverwaltung rechnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem HGV und den Unternehmen“, so Schelkle.

Ludwig Mannes berichtete von sechs Ausschusssitzungen, zwei Begehungen in der Stadt und Firmenbesuchen. Die Gemarkungsputzete, so Mannes, habe der HGV, dem aktuell 49 Unternehmen angehören, wieder mit Vesper und Getränken unterstützt und der Ballwurfstand beim Brunnenfest sei ein voller Erfolg gewesen. Den Advents–Loskalender des HGV wird es in diesem Jahr in seiner fünften Auflage ab dem 30. Oktober geben. „Im Kalender sind 128 Preise von 36 Sponsoren zu gewinnen. Als Hauptgewinn winkt ein Laptop“, so der HGV–Vorsitzende. „Und am Kathreinenmarkt werden wir uns wieder mit dem Kasperletheater und dem Vorlesen in der Mediathek, also wieder mit dem Rahmenprogramm für Kinder beteiligen.“

Eine neue Webseite unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ will der HGV genauso erstellen, wie Auftritte in den sozialen Medien. Und im Frühsommer des kommenden Jahres ist eine After–Work–Party auf dem Marktplatz geplant. Zudem soll die Giebelbeleuchtung in der Stadt ausgebaut werden. Steffen Link lieferte den Kassenbericht und meldete der Versammlung für das Jahr 2022 einen Jahresgewinn von rund 4500 Euro. „Unser Guthaben werden wir für die neue Homepage, soziale Medien und die Leistungsschau einsetzen“, so der HGV–Kassier.

Peter Kaufmann blickte in die Zukunft des Handels– und Gewerbevereins und sagte: „Wir wollen die Region nachhaltig und positiv verändern und dabei für kleine und größere Unternehmen neue Themen aufgreifen.“ Gemeinsam Fachkräfte in die Region holen, Nachwuchswerbung an Schulen betreiben und die Unternehmen des HGV in der Region „ins Gespräch bringen“, nannte Kaufmann als Ziele für die Zukunft. „Wir wollen unseren Mitgliedern auch persönliche Gespräche und Unterstützung bei der Nachfolge–Regelung anbieten“, sagte der zweite Vorsitzende.

Zur Leistungsschau im kommenden Frühjahr, die voraussichtlich am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet sein wird, nannte Ludwig Mannes Zahlen: In der Sporthalle stehen den Unternehmen 245 laufende Meter bei einer Standtiefe von drei Metern zur Verfügung, im Außenbereich können rund 550 Quadratmeter genutzt werden und für die Bewirtung der Besucher können 130 Quadratmeter bestuhlt werden. HGV–Mitglieder zahlen 160 Euro Grundpreis, Nichtmitgliedern werden 380 Euro berechnet. Dazu kommen Umlagen pro Meter Standfläche oder pro Quadratmeter Nutzfläche.