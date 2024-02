Fasnet feiern mit Leo Löwe

„Mit Leo Löwe durch die Munderkinger Fasnet“ war der Titel des Stücks, das die Theater-AG der Munderkinger Realschüler in der Schule an der Donauschleife zusammen mit dem Schulorchester am Dienstag in der Donauhalle aufgeführt haben. Sieben Schülerinnen und sieben Schüler sind im Theaterstück, das Schulleiterin Jutta Braisch geschrieben und inszeniert hat, in die Rollen der unterschiedlichen Narren der Trommgesellenzunft geschlüpft, um die Figuren der Wuselinger Fasnet auf die Bühne der Donauhalle zu bringen. Und damit die jungen Schauspieler den echten Akteuren gleichen, hat die Narrenzunft ihre Originalhäser zur Verfügung gestellt.

Der „rote Stadtlöwe“, also das Munderkinger Wappentier, erzählte im Stück einer „eher unnärrischen Maus“, was zur Munderkinger Fasnetszeit passiert und dass es Munderkingen dann „besonders wild und bunt“ treibt. Eine Rückblende erlaubte den Zuschauern den Blick in die Zeit als Graf Rüdiger das Brunnenspringen gewährt hat und zwei ledige, junge Burschen erstmals in den Munderkinger Stadtbrunnen sprangen.

Der Fürst auf der Bühne der Donauhalle betonte: „Der Fürst be i von Monderkenga ond ’s hot mi no koi Stündle g’reut. Doch lasset beide Springer wissa, ein jeder darf nach seinem Sprung ein jeglich Maidlein küssen. Dies sei mein Geheiß, auf dass es jeder weiß“. Darauf der Trommmeister: „Handers g’hört ihr Trommelgsella, was der Fürst da von ui will. Koiner wird sich drucka wella, drum wählet mit dem Würfelspiel“. Wie im Original tanzten die Brunnenspringer und die Trommgesellenpaare den Hopser und Schleifer, dann brachten die Springer „ein Hoch auf Magistrat und Deputat, ein Hoch auf Pfarrer und Bürgersleut und ein Hoch auf meine Liebste“ aus, schleuderten ihre Krügle gegen die Brunnensäule und sprangen in den Bühnenbrunnen.

Ein zweiter wichtiger Teil der Munderkinger Fasnet ist die Belagerung und der Ausfall der Munderkinger, den Carl Borromäus Weitzmann im „Belagerungslied“ beschrieben hat. Die Zuschauer in der Donauhalle erfuhren, dass die Leute Hunger hatten und „dr Beck a Notbrot“ backen musste. „Daraus sind die leckeren Munderkinger Wusele und die beiden Narrengruppen der Damen- und Herren-Wusele entstanden“ erklärte Leo Löwe der unwissenden Maus, ergänzte dass Trommler und Pfeifer schon im Mittelalter unterwegs waren und dass der Hofnarr sowie die sieben Schwaben weitere wichtige Figuren der Munderkinger Fasnet sind.

Auf die Frage nach dem Namen der Rathaushexen erfuhren Maus und Theaterbesucher, dass die Hexen die Aufgabe haben, bei der Ausgrabung der Munderkinger Fasnet den Bürgermeister aus den Rathaus zu holen, damit er den Befehl gibt „Brunnenspringer grabet d`Fasnet aus“, um später den Schlüssel an den Trommmeister zu überreichen. Auch diese Szene wurde im Stück „Mit Leo Löwe durch die Munderkinger Fasnet“ nahezu authentisch nachgespielt. Nach dem die jungen Schauspieler mit ihrem närrischen Publikum das Munderkinger Narrenlied gesungen hatten, lobte Jutta Braisch das Engagement der Schülerinnen und Schüler und betonte: „Weil die Fasnet so kurz ist, waren die Proben a bissle a Hetze. Aber alle haben toll mitgemacht“.