Harald Fuchs liebt das Neuartige. Vor zwei Jahren hat der Elektrotechnikermeister und Geschäftsführer des Elektro Fuchs in Munderkingen den Hauptsitz seines Unternehmens aus der Altstadt ins Gewerbegebiet an der B311 verlegt. Bevor er seinen Kunden neue Konzepte verkauft, testet er sie gerne selbst aus ‐ so beispielsweise eine vertikale Photovoltaikanlage, die seit knapp einem Jahr an der Südseite des Gebäudes angebracht ist.

In zwölf Modulen zieht sich die vertikale PV-Anlage an der Fassade entlang. Die Leistung liegt bei etwa vier KW/peak, zusätzlich zu den rund 90 KW/peak der PV-Anlage auf dem Flachdach des Gebäudes. In den kommenden Wochen plant Fuchs, eine weitere vertikale PV-Anlage an der zweiten Fassade zu errichten.

Ohne wassergeführtes Heizsystem

Einerseits reizt den Elektrotechnikmeister dabei, die neuartige Technik auszuprobieren; andererseits hat er damit eine Möglichkeit gefunden, auch im Winter zuverlässig Sonnenstrom zu bekommen. „Im Winter liegt auf dem Dach Schnee und die Sonne steht tief“, erklärt Fuchs. „Das bringt weniger Ertrag, den ich mit der vertikalen PV-Anlage gut auffüllen kann.“ Zwar sei der Schwerpunkt aktuell noch bei der Dachmontage, doch irgendwann seien die Dächer voll und dann seien weitere Erfahrungen wertvoll.

Wir erzeugen dezentral über Durchlauferhitzer warmes Wasser. Harald Fuchs

Auf elektrische Energie ist Fuchs für seinen Betrieb angewiesen, denn: Der neue Bau funktioniert ausschließlich elektrisch über Infrarotstrahlung, ohne wassergeführtes Heizsystem. „Wir erzeugen dezentral über Durchlauferhitzer warmes Wasser“, sagt Fuchs.

Am Thermostat könne er einstellen, wie warm die Elektroheizung sein soll. Der Stein, so Fuchs, fühle sich dann angenehm warm an ‐ ähnlich zu einem Kachelofen, in dem zwar kein Feuer mehr brennt, der aber trotzdem noch heiß ist.

Harald Fuchs aus Munderkingen liebt das Neuartige: Mit einer vertikalen Photovoltaik-Anlage geht er neue Wege. (Foto: Frederic Schenkel )

Diskussionen mit dem Denkmalamt

Vor zwei Jahren, so Fuchs, sei das Konzept politisch eher fragwürdig gewesen. Der Fokus lag auf Pellets und Wärmepumpen. Einen Energieberater habe er für sein Vorhaben nicht gewinnen können und das Konzept mit seiner Frau folglich selbst geschrieben. Fördermaßnahmen für das Heizkonzept habe er ebenfalls nicht bekommen.

Den Hang zum Neuen hat Fuchs schon lange. Im Jahr 2000 errichtete Fuchs, der den Elektrobetrieb mittlerweile in der vierten Generation führt, seine erste PV-Anlage. Im Jahr 2016 baute er auf den alten Firmensitz in der Altstadt ebenfalls die ersten PV-Module. Hierbei handelte es sich um ein 500 Jahre altes Fachwerkhaus, welches früher mit Nachtspeicheröfen betrieben wurde. Fuchs erinnert sich an langjährige Diskussionen mit dem Denkmalamt ‐ anders als heute seien die Auflagen damals noch sehr streng gewesen.

Corona als Fluch und Segen zugleich

Dennoch habe er sich mit dem Denkmalamt verständigen können, und in der Folge eine PV-Anlage errichtet sowie infrarote Heizungen eingebaut. Seitdem laufe das System ohne Probleme. „Wir haben gezeigt, dass es so auch geht“, sagt Fuchs. Wichtig ist dem Elektrotechniker zu betonen, dass er trotz allem auch andere Konzepte wie das der Wärmepumpen nicht ablehnt. „Auch eine PV-Anlage ist nicht für jeden sinnvoll. Das eine perfekte Heizsystem gibt es nicht“, sagt Fuchs.

Wir waren immer systemrelevant und durften arbeiten. Harald Fuchs

Wichtig sei unter dem Strich, Energie zu sparen und selbst zu produzieren. Um dies auch selbst noch stärker tun zu können, verlegte Fuchs vor zwei Jahren den Betrieb ins Gewerbegebiet an die B311. Dass es ihm gelungen sei, innerhalb von zwei Jahren die Firma technisch so stark auszubauen, bringt er mit der Corona-Pandemie in Verbindung.

Die vertikale PV-Anlage an der Südseite des Gebäudes sorgt für etwa vier KW/peak. Demnächst soll eine zweite Anlage an der Fassade folgen. (Foto: Frederic Schenkel )

„Wir waren immer systemrelevant und durften arbeiten. Aber die Kunden waren sensibilisiert“, sagt er. Folglich seien die Aufträge weniger gewesen, was Fuchs mit seinen Monteuren die Möglichkeit gab, den Betrieb umzubauen und eine neue Firmenzentrale zu errichten.

Diese Pläne hat Fuchs für die Zukunft

Aktuell muss sich Fuchs keine Sorgen über zu wenig Aufträge machen. Die Nachfrage sei so groß, dass sein Betrieb immer wieder Kundinnen und Kunden ablehnen oder vertrösten müsse, erklärt Fuchs. Täglich kämen Anfragen nach PV-Anlagen.

Durch die große Nachfrage nach Elektroheizungen seien seine Angestellten stärker denn je eingebunden, zu verkabeln und an den Strom zu bringen ‐ und das zusätzlich zum Tagesgeschäft wie Gebäudeinstallationen, Hallenneubau oder Straßenbeleuchtung. Aktuell würden 20 Personen in der Firma arbeiten, darunter vier Auszubildende. „Ich würde auf der Stelle drei weitere Monteure einstellen. Arbeit wäre da. Aber ich bekomme niemanden“, sagt Fuchs.

Die Ideen gehen ihm auch in den kommenden Jahren nicht aus. Nach einer zweiten vertikalen PV-Anlage, die in den kommenden Wochen fertig und die Leistung auf etwa 99 KW/peak erhöhen wird, kann sich Fuchs ebenso vorstellen, am umliegenden Zaun eine PV-Anlage zu installieren. Auch über kleinere Windanlagen denkt Fuchs nach. Auf der Südseite des Gebäudes hat er außerdem einen Carport gebaut, der künftig ebenfalls Platz für PV-Anlagen bieten kann.