Munderkingen

Einbrecher kommt über Terrassentür

Munderkingen / Lesedauer: 1 min

Der Einbrecher kam über die Terrassentüre. (Foto: dpa )

In einem Wohnhaus in Munderkingen suchte ein Unbekannter am Samstag oder Sonntag nach Beute. Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr muss der Einbrecher in der Allensteiner Straße gewesen sein.