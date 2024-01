Ein Tag rund um die Ausbildung

Am Freitag, 19. Januar, findet in Munderkingen der „Regionale Ausbildungstag“ statt. Von 9 Uhr bis 15.30 Uhr werden mehr als 60 Aussteller, darunter Betriebe aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung, genauso wie Berufsverbände und weiterführende Schulen aus der gesamten Region, in der Munderkinger Sporthalle, allen interessierten Schülerinnen, Schülern und Schulabgängern sowie ihren Eltern Rede und Antwort stehen und alle Fragen rund um die Berufsausbildung beantworten.

Bislang wurde der Regionale Ausbildungstag von einem Organisationsteam um den Munderkinger Stadtrat Waldemar Schalt vorbereitet. In diesem Jahr hat zum ersten Mal sein CDU-Stadtratskollege Marcus Leitte die Leitung des Teams übernommen.

Wie im vergangenen Jahr steigt der Ausbildungstag wieder in der Munderkinger Sporthalle. „Das hat sich bewährt. Die Sporthalle wird komplett mit Teppichboden ausgelegt, dadurch entsteht eine hervorragende Messeatmosphäre. Zudem würden wir die vielen Aussteller in der Donauhalle gar nicht mehr unterbringen“, sagt Marcus Leitte.

Neben den mehr als 60 Betrieben und weiterführenden Schulen aus der gesamten Region um Munderkingen beteiligen sich auch heuer wieder Institutionen wie die Polizeidirektion Ulm, die Agentur für Arbeit, die Bundeswehr oder das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises an der Ausbildungsmesse, um ausführlich über ihre Ausbildungsangebote zu informieren. „Auch die Industrie- und Handelskammer Ulm und die Handwerkskammer Ulm werden zum Regionalen Ausbildungstag nach Munderkingen kommen“, sagt Marcus Leitte. „Und auf dem Freigelände zwischen Donauhalle und Sporthalle werden am Regionalen Ausbildungstag der M + E Info-Truck des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, ein Truck der Stöhr Logistik und ein Aussteller-Fahrzeug der Firma Marmix auf interessierte Besucherinnen und Besucher warten“.

„Der Regionale Ausbildungstag hat sich in den vergangenen Jahren für Schülerinnen und Schüler, für die regionalen Unternehmen und für Schulen, aber auch für Eltern und Lehrer zu einer festen und attraktiven Berufsinformationsplattform im Raum Munderkingen entwickelt“, sagt der neue Hauptorganisator. „Junge Leute brauchen berufliche Perspektiven. Die zahlreichen Ausbildungs- und Studienangebote sind für Schulabgänger eine große Herausforderung. Es ist deshalb umso notwendiger, die jungen Menschen intensiv bei der Berufsorientierung zu unterstützen und sie auf ihrem Weg in den Beruf zu begleiten“, so Leitte.

Auf der anderen Seite sei die Berufsbildung auch für die Zukunft der Betriebe von großer Bedeutung. „Deshalb versuchen wir insbesondere Unternehmen aus der Region und der Verwaltungsgemeinschaft die Möglichkeit zu bieten, sich beim Regionalen Ausbildungstag zu präsentieren“. Durch die reglementierte Standfläche von 3x3,5 Metern seien die Bedingungen für alle Aussteller dieselben und „so können sich kleinere Unternehmen, Schulen und Institutionen gleich in Szene setzen wie größere“, sagt Marcus Leitte.

Außerdem betont er, dass es für die Schüler der Munderkinger Schulen, also der Schule an der Donauschleife und des SBBZ, ein großer Vorteil sei „eine Ausbildungsmesse mit dieser Dimension auf dem eigenen Schulgelände“ zu haben.„Die Schulen, die auch Organisationspartner des Regionalen Ausbildungstags sind, ermöglichen ihren Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts die Messe zu besuchen“, betont Marcus Leitte.

Damit sich die Besucherinnen und Besucher beim Regionalen Ausbildungstag gut zurechtfinden, wurden auch in diesem Jahr wieder Flyer gedruckt, die im Munderkinger Einzelhandel ausliegen und zusätzlich an den Schulen im Raum Munderkingen verteilt wurden. „Zudem sind alle Informationen auch über das Munderkinger Ausbildungsportal im Internet unter www.munderkingen-ausbildung.de zu finden. Und auf dem Instagram-Account regionaler_ausbildungstag werden fortlaufend Informationen und Neuigkeiten zu Ausbildungsthemen in der Region, zu den beteiligten Betrieben und zum Ausbildungstag selber gepostet“, sagt Marcus Leitte.