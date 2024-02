Und, wie war’s als Lehrling? Prüfung bestanden? Nicht bloß einmal vernahm ich am Glompigen diese Fragen, und eine Antwort lautet: Grad schee war’s, einmal als Maschgerer tief einzutauchen in eine der schönsten und ältesten Traditionen der Munderkinger Fasnet. Und ich glaube, das erste Lehrjahr als Prinz an der Seite der beiden erfahrenen Maschgerinnen Birgit Schumann und Marianne Neher alias Rapunzel 1 und 2 ganz gut gemeistert zu haben. Narro hee! Nachfolgend ein närrischer Einblick in den fiktiven Prüfungsbericht.

Aufgabe 1: Das Narrenlied

Der Prüfling, im folgenden kurz „Prinzle“ genannt, hat leider nahezu jede Kenntnis des Munderkinger Narrenliedes vermissen lassen. Gerade mal Ansätze des Refrains waren zu erkennen, allerdings mit melodiösen Schwächen.

Da er auch noch alle erdenkliche Hilfe beim Einkleiden mit Pluderhose, Pluderhemd, Weste und Perücke benötigte, blieb keine Zeit zum Nachholen des Versäumnisses. Zu seinem Glück war die Kenntnis des Narrenlieds später in den Lokalen nicht gefragt. Dort wurde anderes Liedgut präferiert. Note: 4,5.

Aufgabe 2: Die tragende Rolle

„Prinzles“ wichtigste Aufgabe bestand darin, die Leiter, die den Gästen später als Turm dienen sollte, und einen Fensterrahmen zu tragen. Diese Herausforderung meisterte er erstaunlich problemlos, obwohl er zur Gattung der muskulär eher zart besaiteten Königssöhne zählt. Auch landeten die Requisiten später wohlbehalten wieder im Haus. Note: 1.

Aufgabe 3: Die Prinzenrolle

„Dem Märchenbuch entstiega send mir heit, weil’s im Märchenland Probleme geit. Des Prinzle hand mir gfonda im Wald. A Heifale Elend und 's war em ganz kalt. Ganz firchtig hot er heina miaßa...“: Der Lehrling versuchte, das von Rapunzel in den Lokalen vorgetragene Gedicht mit Gestik und Mimik zu untermauern.

Den Reaktionen des Publikums nach ist ihm ein gewisses schauspielerisches Talent nicht abzusprechen - eine beim Maschgra Gau durchaus vorteilhafte Gabe. Auch genoss er sichtlich die Kommunikation mit den närrischen Gästen. Note: 1.

Aufgabe 4: Die Story

Das „Prinzle“ kapierte offensichtlich von Beginn an, worum es bei unserem Auftritt ging: Da er verständlicherweise hoffnungslos in seine beiden bezaubernden Rapunzel verliebt ist, aber das Zöpfeflechten nicht beherrscht, um die oben aus dem Turmfenster schmachtende Geliebte mittels Kletterkunst zu erreichen, braucht es Hilfe vom Publikum: einen Freiwilligen zur Darstellung von Rapunzel, die mit langem Kunsthaar ausgestattet wird, und zwei Freiwillige fürs Wettflechten. Zugegeben, eine wahrlich an den Haaren herbeigezogene Story - aber allemal dazu geeignet, die Gäste im Lokal bestens zu unterhalten.

Seine Aufgabe als Prüfer, welcher der Freiwilligen denn nun den besten Zopf gefertigt hat und mit einem Gromet belohnt wird, erfüllte er mit gebotener Sorgfalt. Bei der Verteilung der Gromet unters übrige Publikum in den prall gefüllten Lokalen zeigte er sich wohltuend zurückhaltend - schließlich steckte a sau Gschäft hinter der Produktion der insgesamt 150 mit viel Liebe gebastelteten, kleinen Rapunzel-Türmchen samt Minizöpfchen. Note: 2.

Aufgabe 5: Das Brauchtum

Das „Prinzle“ informierte sich ausgiebig über die Hintergründe der Maschgerer-Tradition und berichtet, dass die Fasnet früher eine fast reine Männerangelegenheit war. Allerdings gab es immer mehr gewiefte Ehefrauen, die sich bis zur Unkenntlichkeit maskierten, verkleideten und bisweilen sogar derart gekonnt die Stimme verstellten, dass sie selbst von ihren Ehemännern nicht erkannt wurden.

Weiter berichtete er, dass sich seine Mitmaschgerinnen Birgit und Marianne dieses Versteckspiel heute sparen, weil sie nach über vier Jahrzehnten selbst in Ganzkörperverhüllung ohnehin von jeder Munderkingerin und jedem Munderkinger erkannt werden. In Erfahrung brachte das „Prinzle“ auch, was für seine Rapunzeln der Reiz am Maschgra Gau ist.

Auch die Prominenz fiel nicht aus dem Rahmen: Zunftmeister Ralf Lindner (links), Bürgermeister Thomas Schelkle (oben) und dessen Vorgänger Michael Lohner (rechts) zusammen mit SZ-Redakteur Reiner Schick. (Foto: Paul Martin )

„Vor allem den Leuten eine Freude zu machen“, berichtete ihm Birgit. „Und das Vorbereiten, das gemeinsame abendliche Gromet-Basteln und das Ideenfinden“, ergänzte Marianne. Dazu hat heuer jeweils auch das „Prinzle“ einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet. Note: 2.

Aufgabe 6: Die Härteprüfung

Nach den mehr oder weniger ausgiebigen Stippvisiten im Restaurant „Sonne“ und im Café „Kännle“ folgte die Härteprüfung im Gasthaus „Rose“: Bei der Ankunft gegen 22 Uhr hatte sich dort ein regelrechter Maschgerer-Stau gebildet. Der Lehrling erfasste dabei im Nu, dass es zweierlei Sorten von Maschgerern gibt. Zum einen die so genannten Tischmaschgerer, die ihren Schabernack - wie der Name schon sagt - mit den Gästen an den Tischen treiben.

In der „Rose“ waren dies unter anderem: drei aus dem Seniorenheim entflohene Seniorinnen, eine Bauarbeiterin, mehrere Bienchen, zwei Bierbrauerinnen, die sich um die Zukunft des Gerstensaft sorgten, eine Gruppe „Hosenträger-Frauen“, zwei Marktfrauen, die Mini-Einkaufstäschen samt erbsengroßen Obstnetzen verteilten, und drei wandelnde Snack-Automaten. Eher rarer gesät war die zweite Sorte, die Saal-Maschgerer, die die ganze Wirtsstube unterhalten - wie das doppelte Rapunzel und ihr „Prinz“. Note: 2.

Aufgabe 7: Die Prominenz

Von den Maschgerern werden bevorzugt lokale Persönlichkeiten als Opfer ausgewählt. So auch in der „Rose“: Bürgermeister Thomas Schelkle durfte als Rapunzel ran, zwei mehr oder weniger gelungene Zöpfe flechteten ihm sein Vorgänger Michael Lohner und Trommgesellen-Zunftmeister Ralf Lindner. Mit geschickter „Diplomatie“ moderierte das „Prinzle“ den Zweikampf und verkniff sich die Bemerkung, dass die Versuche der beiden einfach keinen Zopf hatten.

Ferner fand der Lehrling im Gespräch mit Alt-Bürgermeister Bruno Schmid heraus, dass in früheren Jahren für viele Munderkinger das Motto am Glompigen gelautet habe: „In jedes Wirtshaus für a Stündle.“ Heute gebe es leider gar nicht mehr so viele Wirtshäuser in der Donaustadt, so dass man häufig den ganzen Abend im gleichen Lokal verbringe.

Aufgabe 8: Selbstkritik

Das „Prinzle“ zeigte sich im Laufe des Abends auch selbstkritisch und räumte eine missverständliche Darstellung in seinem Vorbericht zum Maschgra Gau ein. Da hatte er geschrieben, dass die Jugend von heut wenig mit diesem Brauchtum anfangen könne und auch die Kinder seiner beiden Mitmaschgerinnen (noch) kein Interesse daran hätten.

Daraufhin beschwerte sich Moritz Schumann: Er DÜRFE gar nicht maschgern, weil er als musikalischer Leiter der Trommler und Pfeiffer an besagten Terminen zu musizieren habe. „Sonst würde ich das sehr gerne machen“, beteuerte er zu fortgeschrittener Stunde. Der Lehrling versprach, diesen Dialog in der Zeitung zu veröffentlichen. Note: 2.

Aufgabe 9: Durchhaltevermögen

Auch das offizielle Ende des Maschgra Gau gegen Mitternacht hielt das „Prinzle“ nicht davon ab, sich ausgiebig Zeit für die Nachbesprechung im Zunfthaus zu nehmen. Erst gegen zwei Uhr stempelte er aus, um tags darauf fit für die „Aktionärsversammlung“ zu sein. Darüber will er in Bälde berichten. Note: 1+.

Die Gesamtbewertung

Das „Prinzle“ hat durchaus seine Tauglichkeit zum Munderkinger Maschgra Gau bewiesen und wird ins zweite Lehrjahr versetzt. Auf ein Neues im Jahr 2025. Narro hee!