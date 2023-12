Nach nur zwölf Monaten ist wieder Schluss: Die Pächter des Munderkinger Traditionslokals Melber geben zum Jahresende auf. Benedikt Schmelzer nennt die Gründe für die Entscheidung, die zwar nicht leicht gefallen sei, aber vieles erleichtere.

Erst vor wenigen Wochen hat die „Schwäbische Zeitung“ über die ersten Erfahrungen von Benedikt Schmelzer und seiner Frau Angelina als selbstständiges Gastronomen-Paar berichtet. Da wurde schon deutlich: Es ist ein schwieriges Geschäft. „Durchwachsen“ sei das erste Dreivierteljahr gelaufen, sagten die beiden damals und ließen durchblicken, dass sie sich mehr Gäste erhofft hatten. Zwar gab es Zeiten, in denen das Lokal brummte - wie etwa in den ersten beiden Monaten und hier insbesondere an der Fasnet, bei einem Grillevent, einem Biergartenkonzert und Weinabenden. Dem gegenüber stand jedoch eine enttäuschende Resonanz bei Spezialevents etwa an Valentinstag, Ostern oder Pfingsten.

Tage, an denen Benedikt Schmelzers große Leidenschaft besonders zum Tragen kommen sollte: Das Zubereiten von ausgewählten Menüs in gehobener Qualität mit regionalen Zutaten, und das zu durchaus noch erschwinglichen Preisen. Doch offensichtlich ist es nicht die richtige Zeit für solche Angebote. Die Inflation sorgt dafür, dass das Geld bei den Leuten nicht mehr so locker sitzt und man zweimal darüber nachdenkt, ob man sich ein gutes Essen im Restaurant leisten soll. Und die steigenden Kosten machten auch den Pächtern des „Café Melber“ immer mehr zu schaffen. So sehr, dass sie die Reißleine ziehen mussten.

Neues Unheil drohte im neuen Jahr

„Es ging nicht mehr. Irgendwann sind unsere Reserven erschöpft. Wir haben uns zuletzt nur noch von Monat zu Monat gehangelt. Und da im neuen Jahr auch noch die höhere Mehrwertsteuer kommt, war uns klar: Das war’s“, sagt Benedikt Schmelzer. Zumal nichts darauf hindeute, dass sich die gesellschaftliche Lage und damit die Zahl der Gäste signifikant verbessern würde. „Wir mussten abwägen, was das Beste für uns ist.“

Und das, darüber waren sich die Schmelzers schnell im Klaren, ist der Schlussstrich unter die Gastronomen-Laufbahn. „Wir haben es gerne gemacht. Aber man muss es einfach nüchtern betrachten: Für uns als Familie und als Paar ist es besser so“, macht Benedikt Schmelzer klar. Er, seine Frau und letztlich auch die beiden kleinen Kinder hätten doch sehr gelitten unter der ständigen Sorge, ob das Geld zum Leben reicht. Die Existenzangst habe auch an der Beziehung gezehrt. „Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: Seit wir uns entschieden haben, geht es uns privat besser. Wir sind regelrecht erleichtert.“

Dabei ist geschäftlich noch längst nicht alles geklärt. Der Pachtvertrag ist eigentlich langfristig angelegt - mit der alle zwei Jahre gültigen Option, unter bestimmten Voraussetzungen zu kündigen. Alles weitere gelte es nun mit der Eigentümerin zu regeln. Somit ist auch noch offen, wann und wie es mit dem Munderkinger Traditionslokal weitergeht.

So geht es für das Ehepaar Schmelzer weiter

Für Benedikt und Angelina Schmelzer aber steht fest: Der Lebenstraum, den sich der 37-Jährige zusammen mit seiner zwölf Jahre jüngeren Frau erfüllt hatte, ist wieder geplatzt. Und zwar endgültig. Bereits im Januar geht es für beide zurück in die vorherigen Berufe und in die Heimat im Raum Bad Saulgau. Sie macht ihren alten Bürojob, er tauscht Kochlöffel und Küchenmaschine gegen Schaufel und Rüttler. „Ich arbeite wieder im Landschaftsbau. Mein früherer Arbeitgeber in Ostrach nimmt mich mit Kusshand“, sagt Benedikt Schmelzer. Eine Anstellung als Koch, wie er sie früher auch schon hatte, kommt nicht in Frage. Und schon gar keine neue Übernahme eines Lokals. „Das mache ich definitiv nicht mehr. Dann hätte ich ja wieder keine Zeit für die Familie“, meint er. „Als Landschaftsgärtner habe ich eine Vier-Tage-Woche und an den Wochenenden frei.“

Das „Café Melber“ werden die beiden letztmals an Silvester öffnen, von 12 bis 17 Uhr. „Da laden wir zu einer Art Absacker-Trinken“, sagt Benedikt Schmelzer. „Die Reste müssen raus.“