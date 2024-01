Ein Jugendturnier der Superlative

- Man hatte sich im Vorfeld der Jubiläumsausgabe nicht zu viel versprochen: Das 25. internationale Turnier um den Vereins Service Cup für U13-Fußball-Mannschaften am zurückliegenden Wochenende hat alle bisherigen Grenzen in Munderkingen überschritten. Von der Organisation, dem sportlichen Verlauf und der Zuschauerzahl wuchs das Ganze in diesem Jahr über sich selbst hinaus. „Das fußballerische Niveau der teilnehmenden Mannschaften hat sich in den letzten Jahren weiter enorm gesteigert und am Sonntag war lange offen, welche Mannschaft letzten Endes ganz vorne stehen würde. In der Zwischenrunde konnte jeder jeden schlagen“, stellte Turnier-Organisator Felix Schelkle fest. „So eng war es noch nie“, ergänzte ’Turnier-Direktor’ Simon Schelkle.

Die Sporthalle in Munderkingen war besonders am vergangen Sonntag, dem Finaltag, proppenvoll besetzt, so dass die Zuschauerzahl zukünftig kaum mehr steigerungsfähig sein dürfte. Viele Zuschauer standen in der zweiten Reihe und hatten zum Teil Mühe, dem Geschehen auf dem Spielfeld zu folgen. Die Fusion zu SW Donau machte sich dabei ebenfalls einmal mehr positiv bemerkbar, denn nicht weniger als 120 Helfer waren in der Halle aktiv.

Leistungssteigerung bei Bergamo

Bei der spielerischen und sportlichen Ausgeglichenheit der Mannschaften ab der Zwischenrunde auf dem Feld - mit Kunstrasen und Rundumbande - musste jeder Teilnehmer stets seine beste Leistung aufs Neue abrufen. Nur einmal gab es beim 0:6 des FSV Mainz 05 im Halbfinale gegen Roter Stern Belgrad einen Ausreißer mit einem deutlichen Ergebnis, den die Mainzer durch den anschließenden Sieg über Manchester United im Spiel um Platz drei nach erfolgreichem Elfmeterschießen allerdings direkt wieder ausbügelten.

„Die Steigerung von Atalanta Bergamo von Spiel zu Spiel war unverkennbar“, so Simon Schelkle. Diese Steigerung endete schließlich im auch auf der Tribüne lautstark bejubelten Turniersieg der Italiener. Dabei war es das erste Mal, dass die Italiener unter solchen Bedingungen in einer Halle spielten. „Wir kommen wieder“, sagten da nicht nur Sieger und Begleiter von Atalanta. Beim Abschied bedankten sich die Gäste - auch die meisten anderen Mannschaften wollen wiederkommen. Doch das wird sich konkret wohl erst Ende des Jahres herausstellen. „Es gibt wenige Turniere in Europa mit so einem Teilnehmerfeld“, stimmten auch die erstmals teilnehmenden Engländer von Manchester United in die Lobeshymnen mit ein. Mit jeweils zwei Bussen wurden Manchester United nach München und Roter Stern Belgrad nach Stuttgart abschließend zum Flugplatz gefahren. Für die westdeutschen Vereine stand derweil noch eine Busfahrt von sechs bis sieben Stunden bevor. Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr war die Sporthalle dann auch wieder aufgeräumt und die meisten Zuschauer vermutlich schon wieder im Bett. Montagmorgens um 7.30 Uhr waren schon wieder Schüler zum Schulsport in der Halle.

Veranstalter und Helfer können mit der Genugtuung zurückblicken, wieder Großes geleistet zu haben. Dieses Turnier war Höhepunkt und Abschluss einer Serie von zahlreichen Hallenturnieren in der Munderkinger Sporthalle rund um den Jahreswechsel mit einer Gesamt-Teilnehmerzahl von über 160 Jugendmannschaften aller Jahrgänge.