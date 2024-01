Am Glompigen Donnerstag, also am 1. Februar, wird in Munderkingen um 14 Uhr die „erste Almhütte vor den Bergen“ zum ersten Mal ihre Türen öffnen. Während der vergangenen Monate hat Rolf „Guste“ Braun sein „Wiener Caféhaus“ in die „Almhütte“ verwandelt.

„Es war nach drei Wiener Caféhäusern in Munderkingen einfach an der Zeit, mal was Neues zu machen. Zudem hätte das Wiener Caféhaus in der Donaustraße ohnehin renoviert werden müssen“, sagt „Guste“ Braun.

Fasnt, Fasching, Karneval - Was ist der Unterschied? Fasnt, Fasching, Karneval - Was ist der Unterschied?

Er erzählt, dass er im Jahr 2000 sein erstes Caféhaus „bei dr Dolla Helle“, in den Räumen des heutigen Bürgerbüros, eröffnet hat. Später folgte das zweite Wiener Caféhaus „in den Räumen vom Hasel-Bäck in der Traube-Post“, und 2014 zog Braun mit seiner Kultkneipe in die heutigen Räume an der Donaustraße um.

So entstand die neue Idee

Die Caféhaus-Idee sei bei einem Besuch in Wien, „in der tollen Atmosphäre eines Caféhauses“, entstanden, sagt Braun und ergänzt: „Ein viertes Caféhaus in Munderkingen wollte ich aber nicht. Und weil Dirndl, Lederhose und Alpenrock total in sind, kam die neue Idee der Almhütte auf.“

Dafür hat Rolf Braun die Wände seines Lokals mit rustikalen Echtholz-Dielen verkleidet, mit Holzbalken gemütliche Sitzecken geschaffen, massive Tische gekauft und die Stühle mit Fell bezogen. Die Wände der neuen Munderkinger Almhütte sind mit Rehgeweihen, Kuhglocken, ausgestopften Tieren, einem großen Fell und Gemälden mit Alpenmotiven dekoriert.

Und über der Theke hängt ein Schindeldach. „Der rustikale Holzboden rundet den Almcharakter im Inneren ab, und von außen zeigt das Schaufenster natürlich eine Almhütte“, sagt Rolf Braun.

Ein Blick in die Kuchen- und Getränkekarte

Auf der Karte der Munderkinger Almhütte stehen Almdudler und Kranzbrot mit Zibeba, Tellersülzen und von Rolf Braun, als gelernter Bäcker und Konditor, selbst gebackene Kuchen. „Es wird auf jeden Fall Apfelkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte geben“, sagt er und betont: „Natürlich schenke ich in der Almhütte das beliebte Munderkinger Benkesbergbier aus.“

Die „Almhütte“ in der Munderkinger Donaustraße hat während der Fasnet am Glompigen sowie am Fasnetssonntag, -montag und -dienstag geöffnet. „Und am glompigen Freitag steigt hier natürlich die berühmt-berüchtigte Aktionärs-Versammlung“, so der Wirt.

Nach der Fasnet kann die Almhütte nach Voranmeldung bei Rolf Braun unter der Telefonnummer 0175-5205302 für Feste, Feiern oder Geburtstage gebucht werden. Feste Öffnungszeiten der Almhütte wird es aber nicht geben.