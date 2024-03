Eierverkauf für guten Zweck

Unter dem Motto „Das etwas andere Osterei“ bieten fünf Munderkinger Fachgeschäfte derzeit eine Osteraktion, die später Spenden in die Kassen der Munderkinger Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz bringen wird. Mehrere hundert Ostereier, gefüllt mit Schokoladeneiern, Schokohasen und Gutscheinen der fünf Geschäfte werden dort für zwei Euro pro Stück verkauft. In jedem zehnten Ei, so die Munderkinger Unternehmer, stecke ein Gutschein. „Und weil in jedem Ei was Schokoladiges steckt, gibt es auch keine Nieten.“

Die „etwas anderen Ostereier“ gibt es im Café Kännle, im Schuhhaus Müller, bei Optik Selg, in Elviras Blumenboutique und bei Donauwolle. Aus diesen Geschäften stammen auch die Gutscheine. Die Idee, so Elisabeth Meixel vom Café Kännle, sei entstanden, weil sie beim Weihnachtsmarkt gemeinsam mit der Blumenboutique Feuerwaffeln gebacken habe und der Erlös an die Jugendkapelle und KiM - Kinder in Munderkingen ging.

„Mit der Osteraktion wollen wir die Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz unterstützen“, sagt sie. Die bereits begonnene Osteraktion läuft noch bis Ostermontag oder bis sämtliche Ostereier verkauft sind. Am Gründonnerstag werden die „etwas anderen Ostereier“ auf dem Munderkinger Wochenmarkt angeboten. Dort wird Munderkingens ehemaliger Bürgermeister Michael Lohner die Aktion „Das etwas andere Osterei“ unterstützen und die Eier den Marktbesuchern anbieten.