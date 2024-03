DRK-Ortsverein Munderkingen sucht neue aktive Mitglieder und stellt sich vor

Der DRK-Ortsverein Munderkingen sucht dringend neue aktive Mitglieder über alle Altersstufen hinweg, da die Aufgaben zunehmend umfangreicher und vielfältiger werden. Das DRK will nacheigenen Angaben auch zukünftig gut aufgestellt sein, wenn es um die Hilfe am Mitmenschen geht.

Zu einem unverbindlichen Kennenlernen werden Interessierte zu folgenden Terminen eingeladen: Am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im DRK-Heim im Alten Schulhof in Munderkingen, am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im Proberaum in der Römerhalle in Emerkingen, am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal im Rathaus in Rottenacker sowie am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im kleinen Saal in der Mehrzweckhalle in Untermarchtal.

Der DRK Ortsverein Munderkingen ist auch für die Gemeinden Rottenacker, Emerkingen, Untermarchtal, Hausen am Bussen und Unterwachingen zuständig.