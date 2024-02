In Munderkingen gibt es wieder einen Wollladen. Julia Arnold hat ihrem Geschäft den durchaus sinnigen Namen DonauWolle gegeben. Noch passender aber ist die Adresse.

An den Wänden sind Holzkisten zu Regalen gestapelt, aus denen Wollknäuel in allen erdenklichen Farben leuchten. Zentral platziert ist der Ladentisch, am Fenster locken eine lange Tafel und Stühle zum Verweilen. Auch ein Bereich mit Artikeln aus einer Kosmetik-Serie ist eingerichtet.

Ich hab mir einen Traum erfüllt. Julia Arnold

Mittendrin steht Julia Arnold und lächelt: „Ich hab mir einen Traum erfüllt.“ Noch dazu in vertrauter Umgebung: Es ist das Erdgeschoss ihres Elternhauses, das sie in eine Art Oase der Handarbeit verwandelt hat.

Das passt, denn Nadel, Faden und Wolle hatten immer schon eine zentrale Bedeutung in Julia Arnolds Familie. Sowohl ihre Oma als auch ihre Mutter waren leidenschaftliche Handarbeiterinnen, und die Tante Fahnenstickerin von Beruf. Die inzwischen 83-Jährige stickt, strickt und häkelt auch heute noch viel. Und die Nichte tut es ihr gleich. „Wann immer ich eine Pause habe, dann stricke ich“, sagt Julia Arnold.

Bis diese Leidenschaft nun in die (neben-)berufliche Selbstständigkeit münden konnte, brauchte es freilich einen langen Atem. Schon vor rund 30 Jahren habe sie immer wieder von einem eigenen Wollladen gesprochen, erzählt die seit vergangenen Mittwoch 50-Jährige.

Als sie einst bei einem Spaziergang mit ihrem Vater entdeckte, dass das letzte Geschäft dieser Art in Munderkingen seine Pforten geschlossen hat, sagte die junge Julia: „Hier könnte doch ich...“ Doch der Vater antwortete: „Nix. Erst wird was g’schafft.“ Also arbeitete Julia Arnold in ihrem erlernten Beruf als Erzieherin. Da konnte und kann sie bis heute ihrer Kreativität zwar auch freien Lauf lassen, aber die ganz besondere Freude am Stricken blieb. „Am liebsten stricke ich Socken - aber im Grunde alles, was bunt und nicht zu kompliziert ist“, sagt sie.

Und plötzlich bot sich die Gelegenheit

Letztlich war es eine glückliche Fügung, die ihren Lebenstraum wahr werden ließ. Eigentlich hätte sie gerne in Zwiefaltendorf, wo sie heute mit ihrer Familie lebt, einen kleinen Woll-Laden eingerichtet. Doch daraus wurde aus verschiedenen Gründen nichts. Dann wurde in ihrem Elternhaus in Munderkingen, wo ihre Mutter heute noch im Obergeschoss wohnt, das vermietete Erdgeschoss wieder frei, das sie vor dem Umzug nach Zwiefaltendorf selbst bewohnt hatte.

„Eine Freundin wohnte dort. Als sie mir gesagt hat, dass sie auszieht, habe ich die Gelegenheit sofort beim Schopf gepackt“, erzählt Julia Arnold. Und so eröffnete sie ausgerechnet in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, Mitte Januar dieses Jahres ihr erstes eigenes Woll-Geschäft.

Über drei Räume verteilt bietet sie alles an, was das Stricknudel-Herz begehrt: Sockenwolle, Filzwolle, Baumwolle, Naturwolle, Babywolle ... Der Name „DonauWolle“ ist nicht nur originell, sondern auch sinnig, denn das Haus liegt fast direkt am Flussufer. Der Knaller freilich ist die Adresse: Garnstraße 8. Warum diese so heißt, weiß Julia Arnold nicht.

Vielleicht weil die benachbarte Firma Hahl früher Bürsten aus Textilfasern produzierte. Oder weil aus dem örtlichen Schneiderhandwerk im 19. Jahrhundert eine Textilfabrik und eine Stickerei wurden. „Die waren aber nicht dort unten“, sagt indes der Munderkinger Historiker Winfried Nuber, der auch keine Idee hat, woher die Bezeichnung stammen könnte.

Offene Fragen? Ideen gesucht? Donnerstags gibt’s Rat

Wie dem auch sei: Mit dem Wollladen ziert jetzt ein passendes Gewerbe die Garnstraße. Und dieser Werkstoff soll dort mehr als nur eine Handelsware sein, macht Julia Arnold klar: „Mir ist es wichtig, dass die Wolle wertgeschätzt wird. Die Leute sollen herkommen, miteinander schwätzen und Ideen austauschen. Sowas kommt in der heutigen Zeit viel zu kurz.“

Julia ist ein sehr kreativer Mensch. Sie hätte es verdient, dass ihr Laden angenommen wird. Silvia Baier

Deshalb lädt sie jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr zum offenen Stricktreff am erwähnten langen Tisch am Fenster ein. Das Angebot wird bisher gut angenommen: „Es kamen immer um die fünf Leute. Es war toll, wie sie sich in lockerer Runde ausgetauscht haben: Wie machst du denn das? Was gibt’s für Ideen?“ Auch „woll-lustige“ Männer seien willkommen, schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Das sagen die ersten Stammkundinnen

Es gibt auch schon erste Stammkundinnen - zwei davon begegnen sich erstmals und zufällig während des Pressebesuchs im Woll-Laden. Silvia Baier, Julia Arnolds Kollegin im Kindergarten in Zwiefalten, und Yvette Berger kennen sich bisher nur über Instagram. „Ich bin deine Followerin. Schön, dass ich dich hier jetzt kennenlerne“, sagt Silvia Baier zu Yvette Berger, und schon sprechen beide über ihre neuesten Strick-Ideen. Berger zeigt Fotos ihrer jüngsten Werke auf ihrem Handy, wie etwa eine Spieluhr im Schildkröten-Gewand. Bislang beschafft sie sich ihre Wolle hauptsächlich im Onlineshop eines Ladens in Heilbronn.

Dass die Untermarchtalerin nun in Munderkingen die Möglichkeit hat, direkt im Laden einzukaufen, freut sie sehr. „Es gibt nichts Vergleichbares in der Region“, sagt sie und scherzt: „Für jemanden, der wie ich dauerhaft an der Nadel hängt, ist das wunderbar.“ Beide Frauen sind sich einig: Es ist mutig, in diesen schwierigen Zeiten so ein Geschäft zu eröffnen. „Julia ist ein sehr kreativer Mensch. Sie hätte es verdient, dass ihr Laden angenommen wird“, sagt Silvia Baier.

Bisher ist Julia Arnold zufrieden. „Ich bin erstaunt, woher die Kunden überall kommen“, sagt sie und spricht von Besucherinnen vom Bodensee bis auf die Alb. „Dabei habe ich bisher noch gar nicht so viel Werbung gemacht.“ Damit der Zulauf so bleibt, hat die 50-Jährige bereits einige Ideen im Kopf: „Ich möchte auch Kurse anbieten, zu Spezialgebieten wie Socken stricken oder auch Häkeln, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.“ Außerdem schweben ihr Strickkurse für Kinder vor. „Mit Webrahmen und Strickliesel.“

Irgendwann möchte Julia Arnold auch Nähgarn anbieten, allerdings sei es aktuell gar nicht so leicht, zu akzeptablen Konditionen Aufsteller zum Aufstecken der Rollen zu bekommen. Dabei wäre das fast schon Pflicht - in der Garnstraße.