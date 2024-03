Die UWG-Kandidaten für den Kreistag stehen fest

(khb) - Für den „Wahlkreis 2 - Munderkingen“ werden sechs Kandidatinnen und Kandidaten der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Raum Munderkingen für einen Sitz im Kreistag des Alb-Donau-Kreises kandidieren. Das wurde während der Nominierung der UWG-Kandidaten für den Munderkinger Stadtrat am Montagabend bekannt gegeben. Die Nominierung der Kreistagskandidaten fand vor Kurzem in Dornstadt im Rahmen der Versammlung des Kreisverbands der Freien Wähler im Alb-Donau-Kreis statt.

In den vergangenen fünf Jahren saß Simone Bertsche, Munderkinger Stadträtin und Vorsitzende der Unabhängigen Wählergemeinschaft in Munderkingen, für den „Wahlkreis 2“ im Alb-Donau-Kreistag. Zur kommenden Wahl stellt sie sich aber nicht mehr zur Verfügung. Auf der UWG-Liste für die Kreistagswahl wurden für den Munderkinger Wahlkreis Monika Kopp, Silvestre Roth, Lissy Pranghofer sowie die Munderkinger Stadträte Ralf Selg, Werner Störk und Wolfgang Pilger nominiert. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Raum Munderkingen ist „ein Verein, keine Partei“, wurde im Jahr 2000 gegründet und gehört dem Kreisverband der Freien Wähler im Alb-Donau-Kreis an. „Wir haben aber rein gar nichts mit der Partei der Freien Wählern im bayerischen Landtag zu tun“, betonte Wolfgang Pilger.