Die Hopfenernte steht wieder bevor

In Munderkingen ist wieder Hopfen gewachsen und soll selbstverständlich auch geerntet werden. Die Hopfenpflanzen werden am Samstag, 2. September, zwischen 9 und 11 Uhr im städtischen Bauhof in der Emerkinger Straße gesammelt. Bis dahin sollen die Hopfenpflanzen an den Drähten oder Schnüren belassen werden, das erleichtert das maschinelle zupfen. Die Hopfenbeauftragten der Stadt würden sich freuen, wenn Interessierte ihnen ihre Hopfenpflanze überlassen. In Tettnang wird der Hopfen dann gezupft und getrocknet, so dass wieder das bekannte und begehrte „Benkesberg–Bier“ gebraut werden kann.