Die zahlreichen Besucher in der Sporthalle in Munderkingen erlebten am Wochenende wieder einmal zwei tolle Fußballtage. Am Ende des international renommierten U13-Jugendturniers auf Kunstrasen und mit Rundumbande war dementsprechend auch keine deutsche Mannschaft im Finale - die internationalen Top-Clubs bestimmten das Geschehen.

Vorjahressieger FSV Mainz 05 scheiterte im Halbfinale. Den Turniersieg machten die Teams von Roter Stern Belgrad und Atalanta Bergamo unter sich aus. Nach insgesamt 129 Spielen konnten schlussendlich die erstmals in Munderkingen weilenden jungen Fußballer von Atalanta Bergamo jubeln. Bisher hatte noch keine italienische Mannschaft dieses internationale Turnier gewonnen.

Das Finale stand unter der Leitung von Verbandsschiedsrichterin Daniela Kottmann aus Altheim. Zunächst gingen die Italiener mit 3:0 in Führung, doch Endspielgegner Roter Stern Belgrad kam noch auf 3:2 heran. Die Stimmung in der Munderkinger Sporthalle war überwältigend und die beiden Mannschaften wurden bei jedem Tor lautstark gefeiert. Dazu kam aus der Sprecherkabine jeweils die Frage: „Wo sind die Fans von“, die entsprechend ohrenbetäubend beantwortet wurde. Die Schlusssirene sah dann eine glückliche italienische Mannschaft samt Anhang.

Nach den Gruppenspielen am Samstag mussten die jeweils teilnehmenden Mannschaften aus der Region die Segel streichen. Lediglich SW Donau I gelang ein 2:1 gegen den SV Vaihingen und SW Donau II gelang gegen die eigene dritte Mannschaft ein Sieg.

Alle Mannschaften waren rechtzeitig nach Munderkingen angereist. Die vier westdeutschen Teams hatten vorsichtshalber Busse gebucht, um dem Bahnstreik sicher auszuweichen.

Nach der Zwischenrunde waren VfB Stuttgart, Grasshoppers Zürich, Borussia Dortmund, FC Augsburg sowie der FC Nürnberg, SC Freiburg und Slavia Prag ausgeschieden. Jeweils die vier Erstplatzierten der Gruppen A und B erreichten die Finalrunde.

Der VfL Munderkingen hatte wieder eine große Anzahl Helfer aufgeboten, die für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgten und auch die zahlreichen Zuschauer verköstigten. Die eingesetzten Schiedsrichter hatten die zahlreichen Spiele voll im Griff.

Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle nahm nach dem Finale die Siegerehrung vor und würdigte das Engagement der vielen Helfer.

Die Ergebnisse - Viertelfinale: Manchester United - FC Köln 2:1, Atalanta Bergamo - NK Maribor 3:1, Roter Stern Belgrad - Borussia Mönchengladbach 2.0, FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:2.

Halbfinale: Atalanta Bergamo - Manchester United 3:2, FSV Mainz 05 - Roter Stern Belgrad 0:6.

Endplatzierung: 1. Atalanta Bergamo - Roter Stern Belgrad 3:2, 3. FSV Mainz 05 durch 4:3 (1:1) gegen 4. Manchester United