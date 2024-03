Die SPD hat ihre Kreistagskandidaten im Wahlkreis II Munderkingen nominiert. Fünf Bewerber stellen sich zur Wahl. Düster sieht es dagegen beim Thema Gemeinderat aus.

Bei der Nominierungsveranstaltung im Gasthof Rose in Munderkingen stellten die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sich und ihre Motivation vor. In einer Pressemitteilung des SPD-Kreisverbands heißt es dazu: „Allen ist es ein Herzensanliegen, gerade jetzt Flagge zu zeigen, sich für die Demokratie einzusetzen und es den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis zu ermöglichen, auch der SPD eine Stimme geben zu können.“ Sicherung der Gesundheitsvorsorge, weiterhin attraktive Berufsschulen und Schulsozialarbeit und Integrationsarbeit sowie Mitgestalten an der Zukunftsfähigkeit des Kreises - das seien einige der Aufgaben, für die sie sich engagieren wollen.

Das sind die fünf Kreistagskandidaten

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig nominiert (Platz 1 bis 5): Matthias Frey, 51, Studienrat, aus Obermarchtal; Ute Stürmer, 65, Hörakustikassistentin, aus Munderkingen; Fabian Münch, 43, Lehrer, aus Oberstadion; Felicia Vaipan-Baumann, 50, med. tech. Radiologieassistentin, aus Berghülen; Georg Mangold, 73, Lehrer i. R., aus Ehingen.

Erfolglos verlief indes die Suche nach SPD-Kandidaten für den Munderkinger Gemeinderat. Bislang ist dort lediglich Peter Josef Jäger vertreten, er tritt für die nächste Wahlperiode nicht mehr an. „Als Einzelkämpfer tut man sich schwer“, sagt er auf SZ-Nachfrage. Außerdem gebe es einige Dinge in der Partei sowohl auf Kreis- als auch überregionaler Ebene, die ihm nicht mehr gefallen, weshalb er mittlerweile ausgetreten sei.

Munderkingen war noch nie eine SPD-Hochburg Peter Josef Jäger

Die Schwierigkeiten bei der Suche nach Gemeinderatskandidaten begründet Jäger mit dem traditionell schweren Stand der Sozialdemokraten in der Donaustadt: „Munderkingen war noch nie eine SPD-Hochburg.“ Das zeige sich auch am nicht allzu üppig besetzten Ortsverein, der auf dem Papier noch sieben Mitglieder habe und künftig Ehingen zugeschlagen werde. Nicht leichter sei es in Munderkingen mit der Schließung des Bürgerbüros in der Marktstraße geworden. „Damit ist eine Werbeplattform weggebrochen. Mit den Plakaten dort konnten wir zumindest auf uns aufmerksam machen“, sagt Jäger. Er selbst habe einige potenzielle Gemeinderatskandidaten angesprochen, diese hätten aber abgesagt oder sich für andere Fraktionen entschieden.

So erklärt die Ehrenvorsitzende das Problem

Auch Klara Dorner, Ehrenvorsitzende des SPD-Kreisverbands und Fraktionsvorsitzende im Kreistag, bedauert, dass es in Munderkingen „wieder so eine leere SPD-Periode gibt“. Als Ursache sieht sie ebenfalls den sehr kleinen Ortsverein, in dem nur ein Mitglied aus Munderkingen komme, aber auch eine allgemeine Unlust auf ein Amt in der Kommunalpolitik. „Der rauer gewordene Umgangston mit den Amtsträgern schreckt ab. Viele sind der Meinung: Die Gemeinde muss liefern, aber bitte ohne mich“, sagt Klara Dorner. „Das beschränkt sich aber nicht auf die SPD und Munderkingen, das Problem haben auch andere Parteien und Kommunen.“ Lediglich bei den Grünen gebe es einen „gewissen Hype“.

Positiv sei dagegen, dass es gelungen sei, fünf SPD-Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag ins Rennen zu schicken. Das sei in dem riesigen Flächenkreis mit insgesamt 55 Kommunen keine Selbstverständlichkeit, findet die erfahrene SPD-Kommunalpolitikerin.