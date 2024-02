Das sind die Munderkinger Brunnenspringer 2024

Die wohl größte Narrenehre, die ein junger Munderkinger erleben kann, ist es Brunnenspringer zu sein - sich beim „großen Zeremoniell“ in die „Fluten des Marktbrunnens stürzen“ und danach „ein jeglich Maidlein küssen zu dürfen“. Nur 69 junge Männer hatten seit 1948 die Ehre im Zentrum der Wuselinger Fasnet zu stehen. Zwei davon sind die aktuellen Brunnenspringer Sebastian Gröber (27) und Philipp Lindner (24), die am Fasnetssonntag und am Fasnetsdienstag in den Marktbrunnen springen werden.

Übereinstimmend sagen beide, dass es bereits ein Kindheitstraum gewesen sei, Brunnenspringer zu werden. „Und der Stolz jetzt das Aushängeschild der Munderkinger Fasnet sein zu dürfen ist riesig“, sind sich die Brunnenspringer einig. Beide kommen aus Munderkinger Narrenfamilien und sind mit der Fasnet aufgewachsen. Paul Gröber, der Vater von Sebastian Gröber, ist heute Obermaischer beim Brunnensprung und „ist“ selber Brunnenspringer, er sprang von 1982 bis 1984. „Brunnenspringer ist man eben ein Leben lang“, betont sein Sohn. Ralf Lindner, Zunftmeister der Trommgesellenzunft, ist Vater des zweiten Brunnenspringers Philipp Lindner und ist selber nie in den Brunnen gesprungen. Das habe mit der strikt eingehaltenen Regel, dass „nur ledige Burschen“ springen dürfen zu tun, erklärt sein Sohn. „Er hat eben zu früh geheiratet“.

Wehmut und Demut bei Sebastian Gröber

Um Brunnenspringer werden zu können, sei eine „Karriere als Trommgeselle“ nötig, an deren Höhepunkt der Brunnensprung stehe, sagt Sebastian Gröber, der heuer zum letzten Mal in den Marktbrunnen springen wird. Der Ritus erlaubt es „nur“ drei Jahre Brunnenspringer sein zu dürfen, erklärt er und sagt: „Ich blicke demütig auf diese tolle Zeit zurück. Wie toll es ist, vor der großen Kulisse auf Brunnenrand zu stehen, wird wohl erst bewusst, wenn das Ende naht. Deshalb werde ich die diesjährigen Sprünge in den Marktbrunnen ganz besonders genießen“. Am Fasnetsdienstag wird Sebastian Gröber sein Brunnenspringer-Häs, als letzten Akt seiner Amtszeit und wie alle seine Vorgänger, im Zunfthaus an den sprichwörtlichen Nagel hängen.

Philipp Lindner wird auch im kommenden Jahr einer der Brunnenspringer sein. „Wir haben großen Respekt vor dieser zentralen Rolle unserer Fasnet“, sagt er und nennt „ein paar Gefahren oder Stolpersteine“ für Brunnenspringer. „Auf dem oft eisigen Brunnenrand ausrutschen und ins Wasser fallen, die Trinksprüche vergessen oder mit dem Krügle die Brunnensäule nicht zu treffen.“ Bekanntlich tanzen die Springer auf dem Brunnenrand den Hopser und Schleifer, bringen ein Hoch auf Magistrat, Deputat, Pfarrer, Bürgersleut und die Liebste aus, trinken ein Krügle weißen Glühwein, „weiß, damit wir das helle Häs nicht rot verkleckern“, werfen die Krügle gegen die Brunnensäule und springen dann drei Mal ins kalte Wasser.

Auf den echten Schock folgt die Anstrengung

„Der erste Sprung ist schon ein echter Schock“, sagt Sebastian Gröber, und Philipp Lindner ergänzt: „Beim zweiten und dritten scheint die Kälte weniger zu werden, es wird aber immer anstrengender, wieder aus dem Brunnen zu klettern, zumal das Häs ja auch immer schwerer wird.“

Dass der anschließende Brunnenspringer-Kuss für „ein jeglich Maidlein“ Glück bringen soll, bestätigen die beiden lachend. „Der erste Kuss gehört unseren Brunnenspringermaiden, denn die sind echt eine riesige Hilfe.“ Und wenn „alle Maidlein“, vom kleinen Mädchen bis zur Seniorin, geküsst sind, gehen die Brunnenspringer erstmal in die Sauna, bevor sie sich wieder unter das Narrenvolk mischen.

Warum sie sich über Kälte freuen

Bereits eine Woche vor dem Brunnensprung haben Sebastian Gröber und Philipp Lindner ihre Kutsche geputzt, mit der sie am Fasnetssonntag durch den Umzug fahren. Der große Narrentag beginnt mit der Narrenmesse, nach der die Brunnenspringer an die Kinder Wusele aus dem Taufbecken verteilen. „Auf dem Taufbecken ist nämlich der Brunnensprung dargestellt“, betonen die Brunnenspringer. Bevor der Umzug losgeht, holen sich die Springer und ihre Maiden traditionell das Weihwasser bei Resel Merk ab. „Im Umzug können wir uns dann langsam an die Kälte gewöhnen“, sagt Philipp Lindner. Sebastian Gröber ergänzt: „Je kälter es draußen ist, um so leichter ist es in den Brunnen zu springen. Also besser vorher frieren.“

Auf die wohl am häufigsten gestellten Brunnenspringer-Fragen nach „geheiztem Brunnenwasser“ oder „Neopren unter dem Häs“, winken die Brunnenspringer lachend ab. „Ein ganz klares Nein. Bei unserer Brunnenspringer-Ehre. Zudem würde eine Schutzanzug gar nicht unter das Häs passen.“

Der historische Brunnensprung auf dem Munderkinger Marktplatz ist am Fasnetssonntag, 11. Februar, nach dem Umzug, und am Fasnetsdienstag, 13. Februar, gegen 18.30 Uhr zu sehen. Der genaue Ablauf des närrischen Zeremoniells ist auf der Homepage der Trommgesellenzunft unter www.narro-hee.de zu finden.