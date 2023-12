Das Leben und Sterben eines Youtubers

In einer Kooperation der katholischen Kirchengemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde und des „Treffpunkt Leben Munderkingen“ wird am Samstag, 20. Januar, ab 15.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Michael in Munderkingen der Film „Real Life“ gezeigt. Darin zeigt der Regisseur und Emmy-Preisträger Lukas Augustin das Leben und Sterben des Youtubers Philipp Mickenbecker, der mit seinem Zwillingsbruder Johannes zu einem der erfolgreichsten Youtuber Deutschlands wurde.

Als „Real Life Guys“ begeisterten sie mit Schlittschuhen aus Kettensägen oder U-Boot-Badewannen ein Millionenpublikum. Nach erfolgreichen Jahren erfährt Phillipp von seiner Krebserkrankung, startet aber nochmal durch und teilt den Fans seinen Zustand erst nach der unheilbaren Diagnose mit. Mit „Real Life“ gelangen den Filmemachern einzigartige und nie zuvor gesehene Einblicke in das Leben von Philipp Mickenbecker bis zum Sterbebett, auf dem er sich mit seinen letzten Atemzügen und einem Lächeln von seinen Freunden verabschiedet. Der Film läuft rund zwei Stunden und hatte im September 2023 seine Kinopremiere.

Der Eintritt zu der Filmvorführung in Munderkingen kostet an der Kasse für Erwachsene zehn Euro und für Jugendliche sieben Euro. Im Vorverkauf zahlen Erwachsene neun Euro und Jugendliche sechs Euro. Außerdem werden Familienkarten für zwei Erwachsene mit eigenen Kindern für 20 Euro angeboten. Karten im Vorverkauf gibt es im Munderkinger Cafe Dollabeck in der Schillerstraße 14, im Schuhaus Müller in der Martinstraße 11 in Munderkingen sowie bei Angela Lotterer unter der Telefonnummer 07375/950086.