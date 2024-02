CDU setzt 15 Namen auf die Munderkinger Liste

Am Dienstagabend hat der CDU-Stadtverband Munderkingen zur „Nominierungsversammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Gemeinderatswahl“ ins Gasthaus Rössle eingeladen. Nach einer mehr als 18-monatigen Kandidatensuche, bei der über 180 Personen angesprochen wurden, sei es gelungen 15 Personen für die CDU-Liste zur Gemeinderatswahl zu finden, sagte Peter Kuhm, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands.

„Es wird immer schwerer Bewerber zu finden, die sich als ehrenamtliche Stadträte dem Votum der Wählerinnen und Wähler stellen wollen“, betonte Kuhm und appellierte, zur Wahl zu gehen. „Nur so können die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung des Gemeinderats in Munderkingen mitentscheiden“, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Über die Kandidaten sagte Marcus Leitte, CDU-Fraktionsvorsitzender im Munderkinger Stadtrat: „Wir können froh und stolz sein, solche Kandidaten auf unserer Liste zu haben. Alles waschechte Munderkinger, die sich längst an den verschiedensten Stellen in der Stadt engagieren“.

Mit dieser „jungen, engagierten Truppe“, das Durchschnittsalter der Bewerberinnen und Bewerber liegt bei 39 Jahren, seien die „Aufgaben, die wir uns für die Stadt und mit dem neuen Bürgermeister vorgenommen haben“, gut umsetzbar, ergänzte Peter Kuhm. Auf der Liste der Munderkinger CDU kandieren folgende 15 Frauen und Männer um die Sitze im Stadtparlament in alphabetischer Reihenfolge: Stefan Bloching (34) Elektroniker für Netztechnik und bereits Stadtrat, Tobias Frankenhauser (35) Raumausstattermeister und bereits Stadtrat, Sebastian Gröber (27) Projekt-Ingenieur, Moritz Heinzmann (28) Radverkehrsbeauftragter des Alb-Donau-Kreises und Kandidat bei der Munderkinger Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr, Peter Kuhm (61) Pensionär, bereits Stadtrat und Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, Marcus Leitte (48) Speditionsleiter, bereits Stadtrat und CDU-Fraktionsvorsitzender im Munderkinger Stadtrat, Simon Mack (29) Kfz-Technik-Ingenieur, Walter Mayer (51) Kfz-Meister und bereits Stadtrat, Markus Merkle (50) Entwicklungsleiter Elektronik und bereits Stadtrat, Renate Münst (53) Betriebswirtin, Benedikt Neher (24) Kfz-Mechatroniker, Sebastian Rez (38) selbständiger Gebäudereiniger, Stephanie Sauerbier (39) Europasekretärin, Daniel Schelkle (32) Maurer und Mitarbeiter im Munderkinger Bauhof aus Algershofen, Tanja Ströbele (36) Diplom-Betriebswirtin.

Elf Munderkinger CDU-Mitglieder nominierten die Kandidatinnen und Kandidaten nahezu einstimmig. „Das ist ein fast sozialistisches Wahlergebnis“, sagte der neue CDU-Kreisgeschäftsführer Alb-Donau/Ulm Julian Däuble, der die Nominierungswahl leitete. Von den bisherigen acht CDU-Stadträten im Munderkinger Gemeinderat treten sechs wieder zur Wahl an. Waldemar Schalt und Ernst Fundel kandidieren nicht mehr.

„Die Aufgaben in den kommenden fünf Jahren sind vielfältig und herausfordernd und viele Dinge die der Stadtrat anstößt, gehen über die Legislaturperiode hinaus“, sagte Peter Kuhm.