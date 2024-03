Bundestagsabgeordnete Kemmer setzt Winterlinde

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm hat die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer bei ihrem Besuch in Munderkingen eine Winterlinde auf dem städtischen Gelände neben dem Bahnübergang gepflanzt.

Der örtliche Vorsitzende, Peter Kuhm, sagte: „Das Jubiläum war zwar schon vor drei Jahren. Wegen der Pandemie erhalten die einzelnen Gemeinden ihre Bäume vom Kreisverband nun nach und nach“. Er zeigte sich erfreut, dass sie Stadt auf dem Gelände zwischen ehemaliger Post und Bahnübergang seit zwei Jahren einen Erholungsbereich einrichtet. In der Obhut der Stadt Munderkingen sei der Baum gut aufgehoben und werde zeitnah als Schattenspender dienen. „Soll sie lange gedeihen“, ergänzte er.

Bürgermeister Thomas Schelkle wertete die kleine Pflanzaktion als Beitrag zu mehr Grün in der Stadt, was sogar beim „Glombigen“ von den Leuten thematisiert und gefordert worden sei. Er sagte: „Man kann auch hier auf den Bus warten. Der Busbahnhof wird barrierefrei, bei der Winterlinde werden wir eine Sitzbank aufstellen. Wir werden den Baum in Ehren halten.“ Der Rathauschef dankte den Mitarbeitenden des Bauhofs für das Festbinden des Bäumchens und für die künftige Pflege.