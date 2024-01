„Ball im Stall“ in Munderkingen

„Ball im Stall“ in Munderkingen

Anna Dietenberger, Florian Schaible, Hans-Jürgen Knupfer und Katharina Schumann (v. l.) präsentieren das Plakat des Zunftballs. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Wer am Freitag, 9. Februar, in der Munderkinger Donauhalle den diesjährigen Zunftball der Trommgesellenzunft erleben und mitfeiern will, sollte sich schnell nach Beginn des Vorverkaufs um Eintrittskarten bemühen.