Einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro hat der Munderkinger Handel- und Gewerbeverein HGV an die Munderkinger Kunst- und Nähwerkstatt übergeben. Zusammen mit Kassier Steffen Link sowie den Ausschussmitgliedern Tobias Frankenhauser und Matthias Schlegel kam HGV-Vorsitzender Ludwig Mannes am Montagabend zur Kunst- und Nähwerkstatt in der Marktstraße, um den Spendenscheck an die vier Betreiberinnen der Werkstatt zu übergeben.

Es sei dem HGV ein Anliegen, das ehrenamtliche Projekt der Kunst- und Nähwerkstatt zu unterstützen, sagte Mannes. Seit zwei Jahren gibt es die Werkstatt, in der sich Anita Stökler dem Bereich „Kunst“ widmet und Gudrun Maier die Nähwerkstatt leitet. Außerdem gibt es die Strick- und Häkelwerkstatt, in der Sabine Geyer die Teilnehmerinnen entsprechend anleitet, und die Töpferwerkstatt von Inge Braig. Allen vier Frauen ist es in ihren Werkstätten wichtig, in ihren Fachgebieten Hilfestellungen und Anleitungen zu geben. Bei der Leistungsschau des HGV wird die Kunst- und Nähwerkstatt mit einem Mitmach-Stand vor Ort sein.

„Wir sind auf Spenden angewiesen, weil wir zwar den Raum des ehemaligen Haushaltswarengeschäfts Miehle kostenlos überlassen bekommen, aber natürlich die Nebenkosten bezahlen müssen“, erzählen die Frauen. Hier sei eine Idee verwirklicht worden, die ehrenamtliche Hilfestellungen anbiete und gleichzeitig einen weiteren Leerstand in Munderkingen verhindert habe. Die Kunstwerkstatt hat jeden Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Nähwerkstatt kann alle 14 Tage und zwar in ungeraden Kalenderwochen montags von 18 bis 20.30 Uhr und dienstags von 15 bis 17.30 Uhr besucht werden. Die Töpferwerkstatt ist immer donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr offen und in der Strick- und Häkelwerkstatt wird jeden letzten Montag im Monat von 15 bis 17.30 Uhr gearbeitet. Informationen gibt’s im Internet unter www.kunst-naehwerkstatt.de.