Auf allen Kontinenten vertreten

Die 1954 gegründete Firma Neuweg ist auch seit dem Aufkauf durch die Firma NSK im Jahr 1990 weiterhin eine eigenständige GmbH. Die rund 170 Mitarbeiter im Munderkinger Werk stellen auf 30.000 Quadratmetern Betriebsfläche Kugellager her. Diese werden hauptsächlich in landwirtschaftliche Maschinen eingebaut, aber auch zur Erzeugung von Windenergie verbaut. Bürgermeister Thomas Schelkle und die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) haben sich am Donnerstag vor Ort im Rahmen einer Betriebsbesichtigung einen Überblick über die Produkte und die dortigen Abläufe verschafft.

Prokurist Dominik Szell und Werksleiter Willi Castro konnten neben Rathauschef Schelkle und MdB Kemmer auch Gemeinderat Marcus Leitte und Gemeinderatskandidat Daniel Schelkle (beide CDU) begrüßen. Zunächst gab es einen Überblick über die Firmenstruktur, die einen Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die NSK-Gruppe, die 1916 in Japan ihren Ursprung nahm, beschäftigt an 91 Standorten auf alle Kontinente verteilt über 30.000 Mitarbeiter. Wenngleich man auch in Munderkingen nach außen als NSK in Erscheinung tritt, laufen die Arbeitsverträge weiterhin auf Neuweg. Die internationale Vernetzung bringt es mit sich, dass die in Munderkingen produzierten Kugellager weltweit verschifft werden. Die eigene Entwicklungsabteilung in Munderkingen ist nach wie vor eine Kernkompetenz von Neuweg. Dominik Szell: „Wir stellen kleine Stückzahlen für die Agrikultur in hoher Qualität her.“ Dabei erklärt er, dass die Firma gestartet ist als Zulieferer für die Firma Claas in Saulgau mit Lagern für landwirtschaftliche Produkte. Neuweg ist der einzige Fertigungsstandort von NSK in Europa. Dass inzwischen rund 5000 Varianten an Kugellagern aus Munderkingen kommen, ermöglicht Umsätze in Australien, Brasilien und China bis in die USA.

Mit Ausnahme der Kugeln, die Neuweg einkaufen muss, werden alle Teile in Munderkingen hergestellt, die im Endprodukt verbaut sind. Das bedeutet viel Eigenentwicklung der vier hauseigenen Ingenieure und hat dazu geführt, dass die Kugellager aus Munderkingen Temperaturen von 200 Grad Celsius vertragen und enorme Kräfte aushalten, z.B. in Aufzügen. Für Krane der Ehinger Firma Liebherr habe man doppellagige Lager entwickelt, die man zuliefere. „Was der Kunde braucht, bekommt er so, wie er es braucht“, fasst Willi Castro zusammen. Schließlich sei man auch Ausbildungsbetrieb für derzeit acht Lehrlinge. Gerne würde man weitere Auszubildene aufnehmen. Für Erweiterungsbauten hat die Firma am Standort Flächen, Ideen seien vorhanden. Sobald der entsprechende Großauftrag eingehe, stelle man einen Antrag auf Baugenehmigung.Castro bekräftigt, man stehe zum Standort Munderkingen. Keinesfalls wolle die Firma ins Ausland wechseln.

Bei einem Rundgang durch die Produktion konnten sich die Gäste über Montage, Verpackung, Werkzeugbau und die Lehrwerkstatt einen persönlichen Eindruck verschaffen. Fertigungsmeister Michael Miller behauptete, die automatische Qualitätskontrolle könne anhand des Gewichts jedes Kugellagers erkennen, ob es vollständig ist oder nicht. 936,95 Gramm müsse es auf die Waage bringen, ansonsten werde es ausgesondert. Ronja Kemmer machte den Test, entnahm eine Komponente, und das Band beförderte tatsächlich das 917 Gramm schwere Teil in einen Seitenkorb.

In der Lehrwerkstatt werden Maschinenanlagenführer und Industriemechaniker ausgebildet. Diese würden auch jeweils übernommen, erklärt Fertigungsmeister Werkzeugbau und Ausbildungsleiter Manuel Schelkle. Derzeit suche man Auszubildende im Bereich Mechatronik. Dass hier auch Ersatzteile für die eigenen Maschinen hergestellt werden, ist erstaunlich, ist jedoch notwendig, da nicht mehr alle Hersteller auf dem Markt sind. Gerd Traub, Leiter Anwendungsberatung und Konstruktion, zeigte den Besuchern unterschiedliche Kugellager, die vom Parkhaus um die Ecke bis zum Wolkenkratzer in Dubai, vom Staubsauger bis zum Akkuschrauber und der Pumpe bis zum Autorad zum Einbau kommen. Für landwirtschaftliche Geräte wird alles verzinkt. In einer einzigen Maschine sind bis zu 168 Lager von Neuweg eingebaut. Für diesen Sommer plant Neuweg in Munderkingen eine große Feier anlässlich des 70. Jahrestags der Firmengründung.