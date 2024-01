- Einen ganzen Tag lang Spitzenfußball demonstrierten die 14 teilnehmenden Mannschaften beim U14 Franz-Illich-Cup am vergangenen Wochenende in der Munderkinger Sporthalle. Gespielt wurde auf Kunstrasen mit Rundum-Bande.

Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert und spendeten immer wieder Beifall. Das Turnier war eine Art Neuauflage des VS-Cup 2023 und entsprechend war auch das Niveau der insgesamt 50 Spiele zwischen den Nachwuchsteams der zumeist renommierten Bundesligavereine. Ausgetragen wurde das Turnier am Freitag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Am Ende siegte der VfB Stuttgart mit einem Final-Sieg gegen die Talente des FSV Mainz 05 (1:0). Ein schöner Pokal war der Lohn für den Sieger. Anstelle von Linz war der FC Luzern eingesprungen. Dieser Verein war anfangs der VS-Cup-Serie des öfteren Turniersieger geworden.

Zahlreiche Jugendturniere in Munderkingen

Rund um den Franz-Illich-U14-Cup fanden in den zurückliegenden Tagen in der Sporthalle Munderkingen auch noch weitere Jugendturniere statt. Den Anfang machten die U9 Junioren bereits am 28. Dezember mit zwei Siebener-Gruppen. Hier gab es keine Wertungen. Ebenfalls noch im vergangenen Jahr, am 29. Dezember, folgten zwei Turniere der U11-Junioren. Sieger am Vormittag wurde dabei der SC Tuttlingen durch ein 3:2 gegen den Zweiten FC Spich (3. TSV Rißtissen durch 1:0 gegen 4. SV Ramendingen). Sieger am Nachmittag wurde der SV Kottern mit 5.3 nach Neunmeterschießen gegenden Zweiten FV Ravensburg (3. FC Heidenheim durch ein 4:1 gegen 4. JFG Wendelstein).

Am 30. Dezember spielten in zwei Turnieren die U13-Junioren. Hier siegte am Vormittag der Erste VfL Herrenberg mit 4:2 gegen den Zweiten FASF Meckesheim, das Spiel um Platz drei gewann der SSV Reutlingen mit 2:0 gegen die TSG Balingen. Am Nachmittag wurde der FC Heidenheim Turniersieger durch ein 3:0 gegen TSV Kottern im Finale. Im kleinen Finale sicherte sich der FV Ravensburg den dritten Platz durch ein 4:1 gegen VfR Aalen.

Am 3. Januar waren gleich drei Turniere. Die U17 von FC Union Heilbronn wurde am Vormittag Erster vor dem VfL Pfullingen. Am Nachmittag gewann der FV Ravensburg durch einen 2:1-Finalsieg gegen MTV Stuttgart. Am Mittwochabend spielten noch die U19-Junioren um den Turniersieg. Endstand: 1. SC Pfullendorf durch 2:1 gegen den 2. VfL Pfullingen, 3. SV Westerheim durch 2:0 gegen 4. SV Pfaffenhofen.

An diesem Wochenende bildeten dann neben dem Bambini-Turnier noch die Wettbewerbe der E-Jugend (U10) und der U15, den vorläufigen Abschluss der Munderkinger Budenzauber-Tage, bevor am kommenden Wochenende, 13. und 14. Januar, mit dem renommierten Vereins-Service-Cup noch final das absolute Highlight steigt.

Beim U10-Jahrgang sicherte sich der Nachwuchs des SSV Ulm 1846 den Turniersieg (vor Waiblingen und Illertissen), beim ersten U15-Turnier hatte der SC Pfullendorf durch einen 2:1-Finalsieg über die SGM Alb-Hochsträß die Nase vorne, das zweite U15-Turnier beendeten die Stuttgarter Kickers als Turniersieger (5:3 im Finale gegen VfL Pfullingen, dritter wurde der SSV Ulm 1846).