„Das ,Maschgra Gau’ hat in Munderkingen eine lange Tradition, war es doch früher nahezu die einzige Möglichkeit für Frauen, auf d’Fasnet zu gehen. Um unerkannt zu bleiben, verkleideten sie sich, trugen Masken, Handschuhe und verstellten ihre Stimme.“ So beschreibt die Trommgesellenzunft auf ihrer Internetseite einen der besonders liebenswerten Bräuche ihrer Fasnet. Nachdem sich „Schwäbische.de“-Redakteur Reiner Schick im Vorjahr am Glompigen erfolgreich auf die Suche nach Maschgerern gemacht hat, möchte er dieses Jahr selber einer sein - und schließt sich den beiden langjährigen Maschgerinnen Birgit Schumann und Marianne Neher an. Dabei wurde schon das gemeinsame „Gromet“-Basteln zu einem Erlebnis.

Es ist schon ein etwas späterer Abend, als ich an Birgit Schumanns Haus ankomme - und bereits von außen erkenne: Da wohnt eine leidenschaftliche Närrin. Das große Wohnzimmerfenster ist hell erleuchtet, dahinter baumeln bunte Laternen und die Decke hängt voller Wimpel. Drinnen sticht dem Besucher sofort ein großes Gestell voller „Gromet“ ins Auge - jener Anhängerchen, die von den Maschgerern auf ihrer abendlichen Wirtshaustour an die Gäste, mit denen sie ihren Schabernack treiben, oder auch von den Umzugsgruppen an die Zuschauer verteilt werden.

Der Wohnzimmertisch ist übersät mit Bastelmaterial, Birgit Schumann gegenüber sitzt ihre Freundin und Mitmaschgerin Marianne Neher. „Magsch au a Gläsle Sekt?“, fragt die Gastgeberin in breitestem Schwäbisch, das sich bald als alternativlose Amtssprache in diesem Haus erweisen sollte. „Gära. Ois goht scho, i moss halt no fahra“, antworte ich in standesgemäßem Dialekt. Die Enthaltsamkeit sollte sich als unlösbare Herausforderung erweisen, denn wer konnte schon ahnen, dass sich die Begegnung bis weit nach Mitternacht ausdehnen würde.

Das bestgehütete Geheimnis

Das Motto, das sich die beiden Frauen für ihr diesjähriges Maschgra Gau ausgesucht haben, ist - nein, das wird natürlich nicht verraten. Die Mottos gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen weltweit, das hatte mir Birgit Schumann schon im Vorfeld beim Telefonat unmissverständlich klargemacht: „Wenn Se des schreibet, dann kennet Se ...“ Ich hab vergessen, womit genau sie gedroht hat, aber es war vermutlich nicht druckreif.

Liebevoll gestaltet sind die Gromet, die beim Maschgra Gau verteilt werden. (Foto: Schick )

Gleich nach meiner Ankunft sind wir per Du, und nun sitze ich da mit meinen beiden linken Schreiberhändchen und soll filigrane Gromet basteln. Doch erstmal ist das gar nicht so wichtig, denn ich zücke Block und Stift und möchte wissen, wie die beiden Frauen denn zum Maschgra gekommen sind und was sie in all den Jahren erlebt haben. Und die Erzählungen dauern ...

So rutschten die beiden rein in den Brauch

„Ich war das erste Mal 1982 dabei“, sagt Birgit Schuhmann - in Schwäbisch natürlich, aber der Einfachheit halber übersetzen wir ihre Worte fortan weitgehend ins Schriftdeutsche. Die Männer in der Clique hätten damals ihre Frauen zum Maschgra geschickt, „damit sie selbst ihre Freiheit auf der Fasnet genießen konnten“. Also schlüpfte die damals 21-jährige Birgit Schumann mit einer Freundin in die Rolle eines alten Paares. „Marie und Sepp. Ich war’s Weib. Mit einem Kleid, das schon meine Mutter auf der Fasnet getragen hatte“, erzählt sie. „Wir haben den Leuten erzählt, dass wir 17 Kinder hätten und alle außer der jüngsten aus dem Haus waren. Diese würde derart an uns dranhängen, dass kein ungestörtes Liebesleben mehr möglich wäre. Drum suchten wir einen Hochzeiter für sie.“ Als Gromet verteilten die beiden ein Fensterle mit Vorhang, was reichlich Stoff für Interpretationen ließ.

Marianne Neher rutschte noch früher, mit 15, rein in die Maschgerei: „Ich bin am Fasnetsdienstag von einer Gruppe angesprochen worden. Sie brauchten einen ,Lehrling’, der ihre Ziegelsteine schleppen musste. Das hab ich gemacht. Zum Glück waren diese aus Styropor.“ Und seither gab’s für beide Frauen, abgesehen von diversen Schwangerschaftspausen, keine Fasnet ohne Maschgra Gau. Und das, obwohl sie auch in zig anderen Gruppen - Wusele, Motzgatsriader, Falch-Bertsche, Sasu, Narrenmesse - aktiv sind. „Das Maschgra“, sagen die beiden, „läuft bei uns eigentlich nebenher.“

Beim Motto hilft oft der Zufall

Während andere Gruppen schon Monate vorher mit den Vorbereitungen beginnen, lassen sich Birgit Schumann und Marianne Neher viel Zeit. Das Motto entstehe oft per Zufall aus einem Alltagsgespräch heraus, gebastelt wird - wie dieses Jahr - meist auf den letzten Drücker, erzählen sie. „Wir fangen selten vor Weihnachten damit an. Andere starten schon im Oktober“, sagt Birgit Schumann.

Dann holt sie ein Album hervor, und das große Schwelgen beginnt. Riesig war der Ideenreichtum, den die beiden in den vergangenen gut 40 Jahren an den Tag gelegt haben. „Wir haben tolle Sachen gemacht“, schwärmt Birgit Schumann und erzählt von den Bänkles-Hockern. Auf der Gartenbank einer Freundin, die damals auch noch mitgemacht hatte, hätten sie über ein Motto nachgedacht.

„Dann sagte die Silvi: Oh, i dät jetzt am liabsta auf em Bänkle hocka bleiben.“ Und schon war das Thema geboren. „Wir haben ein Bänkle mitgeschleppt, auf das die Leute sitzen durften.“ Fast legendär auch der Auftritt als lebendiges Sofa, auf dem sich die Wirtshausgäste niederlassen durften - und es meist auch liebend gerne taten.

Oft hatte das Motto auch einen aktuellen Bezug. Als die Telefonzellen abgeschafft wurden, „sind wir als Poschtle mit Telefonen rumgelaufen“, erzählt Birgit Schumann. Oder als ein neuer Pfarrer eingesetzt wurde, „bewarben“ sie sich als „Pfarrhauserna“ mit einem „Kochgesangbuch“ als Gromet: „Dann kann sich die Haushälterin gleich in der Kirche besinnen, was es zum Mittagessen gibt.“ Die oft elend lang geschlossenen Munderkinger Bahnschranken parodierten die beiden Frauen, indem sie mit selbst gebastelten Autotüren und offener Scheibe durch die Gegend zogen und mit den Passanten plauderten. Die Schranken aus Rundholz mussten die Leute dann selbst hoch- und runterlassen.

Eine einladende Klobrille

Denn oberstes Gebot beim Maschgra ist für Birgit Schumann und Marianne Neher: Ihre „Opfer“ müssen zum Nachdenken und Mitmachen animiert werden. Sei es über einen Zaun hüpfen, schwäbische Sätze puzzeln, Narrenrufe erraten, Gedichte aufsagen, Bilder malen - oder sich aufs Klo hocken. „Wir haben eine Klobrille mitgebracht mit ausgestopftem BH auf der Deckel-Innenseite. Zwischen den Brüsten konnten die Männer ihren Kopf betten, wenn sie sich hinhockten. Da pinkelte garantiert keiner im Stehen“, erzählt Birgit Schumann.

Schneebahner, Künstler, Pizzabäcker, Schaufensterpuppe, Räuber, Schuhputzer, Schwarzwaldmädla oder auch Bergsteiger vor der Erstbesteigung vom Bussen - die Kreativität der beiden kennt fast keine Grenzen. „Gerade das macht das Maschgra aus“, sagt Marianne Neher. Wobei neben der originellen Verkleidung und Ausrüstung das passende, natürlich selbst gebastelte Gromet mindestens genauso wichtig ist. Unzählige Stunden, zusammengerechnet vielleicht auch Tage verbringen Birgit Schumann und Marianne Neher, um kleine Sofas zu basteln oder auch Alben voller Mini-Briefmarken mit Munderkinger Fasnetsfiguren und -bildern als Motiv. Und das in jeweils 150-facher Ausfertigung! „Die Birgit hat da immer noch ne Zusatzidee, die das Ganze noch aufwendiger macht“, sagt Marianne Neher und zeigt ein Mini-Gromet, auf das auch noch ein Mini-Mini-Wuselesgesicht gemalt ist.

Die wertvollsten Schätze baumeln im Wohnzimmer

Am Gestell in Birgit Schumanns Wohnzimmer baumeln schätzungsweise 1001 Gromet, die sie im Lauf der Jahrzehnte gesammelt hat und fast wie einen Schatz verehrt. Weil er voller Erinnerungen ist. „Ich weiß zu jedem Gromet, von wem es ist, und auch eine Geschichte dazu“, sagt sie und kann sich selbst zu fortgeschrittener Stunde beim Erzählen kaum bremsen.

Weil das auch beim Maschgra Gau so ist, kommen Birgit Schumann und Marianne Neher an einem Abend oft gar nicht mal so sehr rum im Ort. „Früher waren wir schneller unterwegs, da haben wir weniger geschwätzt“, erzählt Birgit Schumann. „Heute schaffen wir am Glompigen meist nur zwei bis drei Häuser.“ Wobei es in Munderkingen ohnehin nicht mehr so viele Lokale gibt wie früher und damit auch weniger Besucher.

Es gibt einen kleinen Wermutstropfen

Womit wir bei einem kleinen Wermutstropfen angelangt sind: Gerade den jungen Leuten fehle oft die Geduld, sich einen Abend lang ins Lokal zu hocken und auf die Maschgerer zu warten. Überhaupt der Nachwuchs: Der macht sich auch unter den Maschgerer-Gruppen selbst rar, und wenn sich das nicht ändert, wird die Tradition bald zu Ende sein. „Viele sind einfach nicht damit aufgewachsen“, bedauert Birgit Schumann, die schon als Dreijährige erstmals auf der Fasnet war. „Wir sind in unseren ersten Jahren immer mit den Älteren mitgegangen. Aber heute sagen die Jungen nur: Irgendwann mache ich das auch“, ergänzt Marianne Neher. Doch die wenigsten machen es wirklich. Auch die eigenen Kinder nicht. Zwar wurden im Hause Schumann und Neher alle vom Fasnets-Virus infiziert, aber noch ziehen nur die beiden knapp über 60-jährigen Mütter durch die Lokale.

Dies dafür mit ungebremster Freude. „Wir sind schon gespannt, wie es dieses Jahr wird“, sagt Marianne Neher. Und der Reporter, der am Ende des Abends doch noch einige Gromet gebastelt und damit die erste Maschgerer-Prüfung bestanden hat, kann es auch kaum erwarten - zumal Birgit Schumann verspricht: „Du kriegsch au no a Aufgab.“ Es verspricht ein großes Vergnügen zu werden am Glompigen.