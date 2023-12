Adventslieder, Weihnachtssongs und etwas Schwäbisches

„Wir freuen uns, dass uns so viele Konzertbesucherinnen und -besucher auf unserem Weg durch die Weihnachtszeit begleiten“, sagte Martin Spranz, Chorleiter des Männergesangvereins Berg, am Sonntagabend in der Munderkinger Stadtpfarrkirche. Der Munderkinger leitet den Berger Chor seit vielen Jahren und bietet mit den Sängern in der Vorweihnachtszeit regelmäßig zwei Konzerte in der Munderkinger Kirche und in der Berger Kapelle. Dort singt der Männergesangverein am Samstag, 23. Dezember, um 18 Uhr. Traditionelle und moderne Advents- und Weihnachtlieder, heitere Songs, und besinnliche Lieder kündigte Martin Spranz in Munderkingen an.

Mit dem „Andachtsjodler“ kündigten sich die Sänger an und zogen vom Portal durch die Kirche zum Chorraum, unterwegs sang der Chor „O du stille Zeit“. Zum Konzertauftakt standen drei traditionelle Adventslieder auf dem Programm. „Es kommt ein Schiff geladen“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Wachet auf“, sang der Männergesangverein Berg in der Munderkinger St. Dionysius-Kirche. Nach der besinnlichen Geschichte von Valenka, die Kriegsflüchtlingen hilft in der Kälte des Winters zu überleben, stimmte der Chor mit „All night, all Day“, „Feliz navidad“ und „Jingle Bells“ moderne Weihnachtssongs an und sang anschließend eine moderne Versionen des Klassikers „Leise rieselt der Schnee“. „Ave Maria no morro“ aus der Feder von Herivelto Martins wurde bereits von vielen zeitgenössischen Bands und Sängern interpretiert und nach dem spanischen Titel wurde es Schwäbisch. „So isch emmer gwea en dr Weihnachtszeit“ sorgte beim Publikum für einige Lacher und langen Applaus. Für Heiterkeit in der Kirche sorget auch das „deutsch-englische“ Weihnachtsgedicht, in dem es hieß, dass „here the Weihnachtszeit begins, when the Snow falls wunderbar“. Mit „Adeste fidelis - Herbei o Ihr Gläubigen“ wurde das Konzert noch einmal klassisch vorweihnachtlich. Anschließende lieferten die Sänger „Jubilate“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und zu den „Weihnachtsglocken“ das „Winternächtliche Schweigen“.

Zum Schluss des Konzert stimmte der Männergesangverein Berg traditionell mit den Besucherinnen und Besuchern die Weihnachtslieder „Stille Nacht“ und „Oh du fröhliche“ an. Und als der Applaus der Gäste eine Zugabe forderte, sangen die Berger Sänger „Xmas - War is over“ von John Lennon.

Während der Pandemie sei „Zamma komma“ das Ziel der Sänger gewesen, sagte Norbert Betz, Vorsitzender des Männergesangvereins Berg. Zu Weihnachten riet er den Konzertbesuchern auch „Zamma heba“. Betz betonte, dass es nicht darauf ankomme, was unter dem Christbaum liege, sondern wer um den Baum herum stehe. Nach dem Konzert versorgte der Kirchengemeinderat die Sänger und ihre Konzertbesucher im Kirchhof mit Glühwein und Punsch.