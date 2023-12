Adventskonzert mit den St.-Martins-Chorknaben Biberach

In der Stadtpfarrkirche St. Dionysius in Munderkingen findet am zweiten Adventsonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert statt. Zu Gast sind die St.-Martins-Chorknaben Biberach unter der Leitung von Johannes Striegel. In diesem Konzert werden neben bekannten Adventsliedern wie „Macht hoch die Tür“, „Tochter Zion“ und „Es kommt ein Schiff geladen“ auch marianische Kompositionen wie „Ave Maria“ (Mozart) und „Salve Regina“ (Schubert) erklingen. Der Eintritt ist frei - die Chorknaben bitten um eine Spende.