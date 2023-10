550 Euro für jeden der drei Munderkinger Kindergärten

Je 550 Euro erhielten am Montag im Gasthaus „Rose“ die drei Munderkinger Kindergärten aus den Händen von Uli Spranz. Der „Senior Account Manager“ des 19 Mitglieder umfassenden weltweit einzigen „Zipfer-Clubs“ übergab damit den Erlös des Feierabendhocks vom 12. August im Munderkinger Bürgerpark an einen guten Zweck.

Rund ein Dutzend der lustigen Männer vom Zipfer-Club treffen sich jeweils montags im Gasthaus „Rose“ zum Stammtisch. Ihre Gemeinsamkeit besteht in der Liebe zum Gerstensaft der Brauerei Zipf im gleichnamigen Ortsteil der oberösterreichischen Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, 70 Kilometer von Salzburg entfernt. In den 23 Jahren des Bestehens des Zipfer-Clubs gab es bereits mehrere gegenseitige Besuche. So waren die Munderkinger erstmals vor 21 Jahren in Zipf, die Brauereimusik aus Zipf hat inzwischen zwei Gegenbesuche in Munderkingen absolviert.

Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und 500 Tombolalosen an rund 150 Gäste des „Viere-Bier-Hocks“ wird unterschiedlich eingesetzt. Petra Hess vom Kindergarten „Loreley“ möchte Lederbausteine für die Kleinsten zum Turnen bestellen. Für den städtischen Kindergarten „Schillerstraße“ wird Kirstin Mark ein Integrationsspiel einschließlich Teppich und Beamer besorgen. Das katholische Kinderhaus „St. Maria“ freut sich laut Bernadette Branz über eine Wasserpumpe für den Sandkasten.

Der Zipfer-Club steuert aktuell auf das in Bälde angesetzte „Rübengeistern“ zu. Vor wenigen Wochen haben sechs Mann vom Zipfer-Club 60 Kubikmeter von der Stadt Munderkingen gekaufte Hackschnitzel auf dem Spielplatz beim Alten Galgen verteilt.