Ein 15–Jähriger soll am Donnerstag in Munderkingen mit einer Waffe eine Tankstelle überfallen haben. Kurz vor 18.15 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Emerkinger Straße. Im Verkaufsraum befanden sich zwei Angestellte. Mit einer Pistole bedrohte er die zwei Personen und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Bargeld übergeben

Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse und übergab dem Bewaffneten das Geld. Damit flüchtete der Täter zu Fuß. Der zweite Mitarbeiter verfolgte den Räuber. Der verschwand in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 15–Jährigen Verdächtigen in der Wohnung vorläufig fest.

Bei dem Jugendlichen fanden die Polizistinnen und Polizisten in einem Rucksack eine Softairpistole sowie die mutmaßliche Beute. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.