Zwei Vorbereitungstermine zum Weltgebetstag

Für den Weltgebetstag am 1. März 2024 bietet der Bezirksarbeitskreis Frauen für alle Frauen, die in den Gemeinden des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen den Weltgebetstagsgottesdienst mitgestalten, zwei Vorbereitungstermine an: am Dienstag, 30. Januar, 14.30 bis 17 Uhr, und am Mittwoch, 31. Januar, 9 bis 11.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Münsingen. Beide Veranstaltungen sind identisch und haben die gleichen Inhalte. Es werden Anregungen und Impulse zur Liturgie und Informationen zu Land und Leuten gegeben. Die Referentin Katja Buck ist Fachjournalistin und vermag auch zur Lage im Nahen Osten etwas zu sagen. Mit dem Gottesdienstthema „...durch das Band des Friedens“ treten Menschen rund um den Globus für den Frieden ein, und beten hoffnungsvoll, dass Frieden weltweit und auch in Israel und Palästina Wirklichkeit wird.