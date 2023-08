Wie die Nazis vor 100 Jahren auf der Alb einen Fehlstart hinlegten

Günter Randecker beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schicksal der Juden auf der Schwäbischen Alb. Er hat zahlreiche Vorträge über dieses Thema gehalten und zeigt nun auf, wie der Naziterror vor 100 Jahren auch auf der Schwäbischen Alb begann, als es 1923 die ersten Übergriffe auf jüdische Menschen in Buttenhausen gab.

Es war an Pfingstsonntag, dem 20. Mai 1923. Am Vormittag gegen 8 Uhr, zogen vier junge Leute durch Buttenhausen, so ist im Polizeibericht nachzulesen, mit einem „Wimpel aus rotem Stoff, in welchem sich ein weißes Feld mit darinnen befindlichem schwarzen Hakenkreuz befand“. So begann hierzulande der Naziterror, bereits zehn Jahre vor der sogenannten „Machtergreifung“.

Über die Hintergründe dieser ersten antijüdischen Aktion wurde bei einem gut besuchten Buttenhausener Rundgang berichtet und zugleich die 15. Auflage des Gedenkbuches „Juden und ihre Heimat Buttenhausen“ präsentiert.

Buttenhausener Juden forderten vor hundert Jahren die aus Pfullingen stammenden Hakenkreuzler auf, den Wimpel einzuziehen, was nicht befolgt wurde: „Einer der jungen Leute griff in die hintere Hosentasche, wo er einen Gummiknüppel hervorzog. Der nach dem Kopf zielende Schlag traf, da der Buttenhausener Bürger den Kopf rasch zur Seite bog, denselben auf die Schulter. Daraufhin wurde dem jungen Mann der Knüppel entrissen und er sowie die anderen von den Buttenhausener Bürgern, die inzwischen Verstärkung erhalten hatten, ordentlich verprügelt.“

Behörden bleiben tatenlos

In der darauffolgenden Nacht wurden sechs scharfe Schüsse gegen drei jüdische Häuser abgefeuert. Weitere antijüdische Aktionen folgten: Die Ortsgruppe der Geislinger NSDAP verstreute antisemitische Flugblätter. Nürtinger Nazis kündigten sich an. Eine SA–Formation aus dem Echaztal marschierte durch Buttenhausen.

Bayerische Soldaten vom Infanterieregiment bespuckten jüdische Frauen. In einer Münsinger Wirtschaft sangen sie das „Hitlerlied“ und jagten die übrigen Gäste aus dem Lokal. Die Münsinger Ortsgruppe der NSDAP hielt öffentliche Werbeabende ab.

Im „Heimatbuch der Stadt Pfullingen anläßlich der Tausendjahrfeier“, 1937, wurden die Protagonisten des Propagandamarsches von 1923 und die HJ–Führer namentlich herausgestellt. Zu den am Junisonntag 1923 nachgeschickten Landjägern, die den SA–Zug auflösen sollten, hieß es: „Diese hatten für unser Wollen Verständnis.“

Der „Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ wandte sich vor hundert Jahren an das Innenministerium wegen dieser „außerordentlich bedenklichen Vorgänge“. Es gab weitere Eingaben und Anfragen: vonseiten des Ortsvorstehers, vom liberalen Landtagsabgeordneten.

Die Behörden (Württembergisches Polizeipräsidium, Oberamt Münsingen, Stationskommandantur des württembergischen Landjägerkorps, Kommandantur des Truppenübungsplatzes) wurden eingeschaltet.

Der Münsinger Stationskommandant notierte am 23. Juli 1923: „Da durch Verfügung des Ministeriums des Innern vom 20. Juli dieses Jahres das Verbot von Versammlungen der NSDAP vom 12.12.1922 aufgehoben wurde, sind weitere Erhebungen über die Öffentlichkeit der Sprechabende nicht mehr angestellt worden.“

Vorschlag für eine Gedenkstele

Seit 3. Juni 1923 war Eugen Bolz von der Zentrumspartei Innenminister. Am 24. Juli 1923 erlebte das „Volksstück“ von Hans Reyhing „D Schäferlis“ in Urach die Uraufführung. Es hatte — ebenso wie Reyhings Roman „Der Tausendjährige Acker“ von 1942 — antisemitische Tendenz. Die jüdischen Handelsleute wie Emanuel Levi oder Salomon Löwenthal waren nicht nur „aus dem Flecken hinausgepeitscht“ (so Reyhings Formulierung, 1942); sie waren in eben diesem Jahr in den NS–Vernichtungslagern umgebracht worden.

Die Buttenhausener Vorkommnisse von 1923, so wurde beim Rundgang erläutert, seien exemplarisch gewesen, wie der Naziterror erst im Kleinen begann, die zuständigen Behörden die Vorfälle zwar registrierten, aber die Hakenkreuzler nicht weiter verfolgten. Hätte nämlich der aktive Widerstand der Buttenhausener Juden Schule gemacht, wäre dem Nazispuk möglicherweise von vornherein ein Ende bereitet worden.

Günter Randecker schlägt deshalb vor: Nicht in Buttenhausen, sondern in Pfullingen, von wo vor hundert Jahren die Naziaktiviäten ausgingen, müsste im Grunde in der Stadtmitte neben der kürzlich aufgestellten Stele für die mutigen Frauen vom April 1945 auch eine weitere Stele für die mutigen Buttenhausener Juden von 1923 stehen, und zwar mit dem Text:

„In Dankbarkeit für die frühe Gegenwehr jüdischer Bürger Buttenhausens gegen gezielte Provokationen junger Hakenkreuzler aus Pfullingen am 20. Mai 1923 und eines SA–Trupps aus dem Echaztal am 10. Juni 1923. Ähnlich konsequentes Handeln der Demokraten und die Erkenntnis ,Wehret den Anfängen!’ hätten weiteren Naziterror und die faschistische Diktatur 1933 verhindert.“

Problematische Straßennamen

Günter Randecker gibt zu bedenken: In Laichingen, Bad Urach und Reutlingen existieren Straßen benannt nach Hans Reyhing. Reyhing hat in dem von ihm 1925 herausgegebenen Buch „Albheimat“ die antijüdischen Hetztiraden des Fälschers der „Laichinger Hungerchronik“, Christian Schnerring, abgedruckt.

Um auf die umstrittene Vergangenheit solcher Namensgeber aufmerksam zu machen, sind etwa in Tübingen entsprechende Straßenschilder mit einem „Knoten“ versehen. Immerhin in Reutlingen (Straße) und in Laichingen (Schule) wird die Jüdin Anne Frank geehrt; in Urach gibt es eine Geschwister–Scholl–Realschule und in Pfullingen eine Heinrich–Heine–Straße.