Tonfilm–Theater zeigt Wunschfilm von Besuchern

Das Tonfilm–Theater in Münsingen zeigt zu Beginn der Sommerferien drei Filme. Ein weiterer Film kann von den Zuschauern vorab ausgewählt werden, wie das Theater mitteilt. Am Montag, 31. Juli, um 19 Uhr läuft „Clint Eastwood: ein Fressen für die Geier“. Am Tag darauf wird im Rahmen des Ferienprogramms Münsingen „Dschungelbuch“ um 15 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr schleißt sich der Film „Tarzan“ an. Ein Wunschfilm der Kinobesucher wird am Montag, 7. August, gezeigt. Hierfür können Wünsche eingereicht werden, telefonisch unter 0163/4973785. Unter dieser Nummer sollten sich die Besucher für die anstehenden Filme anmelden. So kann das Team die warmen Snack, wie Bockwürste mit Dinkelbrot, besser vorbereiten. Nach einer Sommerpause geht das Programm Ende August im Tonfilm–Theater weiter.